آخر النهار

اختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة دورته السابعة والعشرين، بحفل للمطربة ماجدة الرومي على المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية.

وبعد غياب سنوات طويلة عن المهرجان, قدمت ماجدة الرومي على مدى ساعة ونصف الساعة باقة من أبدع أغانيها بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفلهارموني بقيادة الموسيقار نادر عباسي.

وكان من بين ما غنت «عم يسألوني عليك الناس» و«عيناك ليال صيفية» و«اسمع قلبي» و«متى يأتي المساء» و«مطرحك بقلبي» و«لا تسأل» و«اعتزلت الغرام» و«كلمات».

وتسلمت المطربة اللبنانية خلال الحفل درع تكريم والدها الموسيقار الراحل حليم الرومي الذي كرمه مهرجان الموسيقى العربية هذا العام ضمن مجموعة شملت 17 شخصية أثرت الحياة الفنية في مصر والعالم العربي.

شمل برنامج المهرجان الذي بدأ في الأول من نوفمبر 43 حفلا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور وطنطا، وشارك في المهرجان فنانون من مصر والسعودية والبحرين والكويت والأردن والعراق وتونس ولبنان.

وكان من أبرز المشاركين في المهرجان التونسية لطيفة والكويتية نوال والسعودي رام عبدالله والعراقي همام إبراهيم واللبناني وائل جسار والمصري مدحت صالح.

وسبق حفل ختام المهرجان تسليم وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم لجوائز المسابقة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء التي تقام سنويا باسم مؤسسة ورئيسة المهرجان الراحلة.

