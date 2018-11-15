آخر النهار

اللياقة العالية التي اشتغل بها كوادر وزارة الإعلام بجميع قطاعاتها، تجعلنا نؤكد بأننا أمام كفاءات وطنية عالية المستوى، استطاعت أن تتصدى للتجربة بلياقة وحماسة وانتماء حقيقي لهذه الأرض الطيبة والكينونة بمستوى التحديات الجسام.

لقد شخص أبناء الإعلام، ونخص في هذه المحطة كوادر قطاع التلفزيون، ليضربوا مثلاً حقيقياً على الجهوزية التامة والتأكيد بأننا أمام فريق عمل استطاع أن يستوعب التوجيهات لرصد الحدث ومتابعته، والتحول إلى وسيلة حقيقية للتواصل بين المواطنين والمقيمين وأيضاً الجهات الرسمية بجميع مستوياتها. ونحن هنا لا نتحدث عن أحداث الأمس واليوم، بقيادة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري ووكيل الوزارة طارق المرزم والوكلاء المساعدين كل في قطاعه، من أجل وضع خطة واستراتيجية واضحة الملامح، فكان ذلك التحرك الذي انطلق يوم السادس من نوفمبر وراح يتواصل وبلياقة واحترافية وتعاون بين جميع القطاعات ونخص قطاع التلفزيون وأيضاً قطاع الإذاعة وقطاع الأخبار والبرامج السياسية وقطاع الهندسة وغيرها من القطاعات التي جندت جميع كوادرها لرصد ونقل ومتابعة هذا الحدث، بل لعله الحدث الأهم، على الصعيد الإعلامي، الذي أكد جهوزية ولياقة الإعلام.

وفي إطار التلفزيون، تواصل العمل على مدى «24» ساعة، عبر مجموعة من المعطيات، أولها ستديو الأخبار وأيضا مجموعة المراسلين الذين توزعوا في أنحاء الكويت، لرصد جميع التفاصيل، ومتابعة الجهود الجبارة التي بذلتها جميع الوزارات والمؤسسات والقطاعات الرسمية الخاصة.

لقد استطاع تلفزيون الكويت أن يكون الحاضنة الإعلامية المحورية، والشاهد الحقيقي على فزعة أبناء الكويت لمواجهة تلك الظروف المناخية الاستثنائية، بجهود استثنائية وعمل متواصل.

ونحن حينما نتوقف عند قطاع التلفزيون، فإننا في الحين ذاته، لا نبخس جهود بقية القطاعات وبالذات قطاع الإذاعة وأيضاً الأخبار والبرامج السياسية وأيضاً الشؤون الهندسية التي استطاعت أن تلبي احتياجات ومستلزمات التحرك والنقل المباشر من جميع القطاعات.

كما نثني على التعاون والتسهيلات التي قدمتها جميع وزارات الدولة ونخص الداخلية والدفاع الذين قاموا بتسهيل مهمة الفرق التلفزيونية والإعلامية من أجل عملية النقل المباشر وتزويد المشاهد بجميع المعلومات.

«النهار» كانت وسط الحدث، وتابعت جوانب من تلك المهمة المستحيلة التي قام بها أبناء وزارة الإعلام، بجميع قياداتها وكوادرها وموظفيها من أجل هذا الإنجاز الإعلامي الذي يضاف إلى رصيد الإعلام الكويتي.

لقد تحرك الجميع من معدين ومحررين وكتاب ومذيعين ومصورين ومراسلين وفنيين وتقنيين وكوادر متخصصة من أجل حدث يمثل تجربة إضافية حرية بالدراسة والتحليل وأيضاً التقدير. على مدى «24» ساعة كان الإعلام الكويتي وبالذات المواطن والمقيم على حد سواء.. وتلك الثقة لم تكن وليدة الصدفة،بل هي حصاد حتمي للجهود الإعلامية الجبارة التي بذلت.. وفي المحطة الأخيرة نقول.. الإذاعة والتلفزيون والأخبار.. عشرة على عشرة.. وعساكم على القوة.

