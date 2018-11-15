آخر النهار

عبرت رئيسة تحرير قناة «فرانس 24» عزيزة نايت سي بها عن سعادتها الكبيرة لزيارة الكويت للمرة الاولى والتى وصفتها في تصريح خاص بانها «منارة اشعاع ثقافي متوهجة» وتأتي زيارة عزيزة نايت سي بها ضمن زيارة طاقم برنامج «ضيف ومسيرة» للمرة الاولى للكويت لتصوير حلقات لشخصيات كويتية تألقت في ميادين مختلفة .

وتشير رئيسة تحرير قناة «فرانس 24» الاعلامية عزيزة نايت سي بها الى ان برنامج «ضيف ومسيرة» كان قد حط الرحال في العديد من الدول العربية ومن بينها مصر والمغرب ولبنان والجزائر ودولة الامارات العربية المتحدة وتونس والمملكة الاردنية الهاشمية .. حيث تم استضافة العديد من الشخصيات الريادية للحديث عن مسيرتها الشخصية والمهنية وانجازاتها. وتأتي زيارة برنامج «ضيف ومسيرة» الى دولة الكويت مع انطلاق الموسم التاسع للبرنامج الذي استضاف خلال مسيرته المتميزة ومقجمته المتألقة اكثر من 400 شخصية خلال المواسم الثمانية الماضية في حوارات غطت العديد من المجالات ومن بينها السينما والطرب والسياسة والاعلام والادب والاعمال وغيرها من القطاعات .

وحري بالذكر ان الاعلامية القديرة عزيزة نايت سي بها رئيسة تحرير قناة «فرانس 24» درست في معهد العلوم السياسية في باريس وجامعة هارفرد الاميركية بعد سنوات من العمل كصحافية في المغرب وكينيا وكندا لتلتحق بعدها في قناة «فرانس 24» منذ انطلاقتها عام 2006 .

وفي ختام تصريحها الخاص قالت عزيزة سي بها بان وجودها في الكويت من خلال برنامج «ضيف ومسيرة» يأتى بمثابة المنصة الحقيقية للتواصل مع عدد متميز من الكوادر الكويتية البارزة التى تحتل موقعها وتمتلك بصمتها في جملة من القطاعات الابداعية والانسانية .

