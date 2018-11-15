آخر النهار

ما نتمناه على إدارة قطاع التلفزيون، في هذه المرحلة من تاريخها، تحقيق معادلات إضافية ومتجددة لرصيد هذا الطرح الإعلامي، بعد سنوات طويلة من الإنجازات وأيضاً القيادات التي توالت على الوصول بدفته إلى شواطئ التميز.

وأول ما يحضر بالبال فيما يخص الفضائية الكويتية هو إعادة النظر بخارطة نهاية الأسبوع ونخص أيام (الخميس والجمعة والسبت) بحيث تكون هناك وجبة إعلامية متميزة وبرامج وفقرات وأفلام تليق بمكانة نهاية الأسبوع على وجه الخصوص.

لقد أكدت التجارب، وعبر النسبة الأكبر من الفضائيات حول العالم، إن برامج نهاية الأسبوع تحظى بمكانة خاصة وأولوية بالغة الأهمية، ،ولهذا يتم اختيار أفضل الأعمال وأهم البرامج وأبرز الضيوف والقضايا والموضوعات لبثها أيام نهاية الأسبوع، لضمان نسبة مشاهدة عالية المستوى.

ولو تأملنا خارطة نهاية الأسبوع، لوجدنا بأنها وعلى الصعيد المحلي، تكاد تشبه بقية الأيام وبنسبة كبيرة، ولهذا تأتي الدعوة من أجل هيكلة جديدة لبرامج نهاية الأسبوع، ضمن معطيات تأخذ بعين الاعتبار تقديم كل ما هو جديد ومتميز من برامج خاصة نهاية الأسبوع وأحدث الأفلام العربية والعالمية لتكون أجمل هدية يقدمها التلفزيون إلى جمهوره، ليس على الصعيد المحلي، بل وفي أنحاء العالم المعمورة.

وهي دعوة للحوار..

وعلى المحبة نلتقي.

