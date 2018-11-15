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تستعد الفنانة نجلاء بدر لتصوير أول مشاهدها في مسلسل «البيت الأبيض»، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تخوض بهذا العمل تجربتها الأولى في أعمال الـ 45 حلقة.

وتجسد «نجلاء»، من خلال العمل دور سيدة شخصيتها قوية انقلابية بعض الشيء، تدخل في مشاكل عائلية كبيرة تغير من مجرى الأحداث. ويشارك في بطولة البيت الأبيض عدد كبير من الفنانين منهم «ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبد الله، نجلاء بدر، سيمون، ميريهان حسين، دنيا عبدالعزيز، ريم البارودي، منة فضالي، أميرة هاني» وغيرهم، وتعمل الشركة المنتجة على اتمام التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة. يذكر أن نجلاء بدر عرض لها مؤخرا حكاية «بحبك باستمرار» ضمن حكايات الجزء الثاني من مسلسل نصيبي وقسمتك» على شاشة «Cbc» وشاركها البطولة أحمد صلاح حسني، هبة عبدالعزيز، جلال الزكي، وسارة نخلة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أحمد صالح.

