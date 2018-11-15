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انتهى الفنان وليد الشامي من أغنية باللهجة الخليجية، تحمل اسم «الليل وهمومه»، وهي من كلمات: قصي عيسى، الحان: سعدون الشامي.

وعلى جانب آخر الشامي، عبر حسابه على «تويتر»، عن تحضيره لألبومه الجديد في العام 2019، إذ كتب الشامي تغريدة، قال فيها: «ونقول بسم الله يا ألبوم 2019». وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، قد طرحت أغنيتين للمطرب وليد الشامي، تحملان اسم «دزوها» و«منك الجفا»، لتستكمل بذلك 4 أغان له في الموسم الصيفي الماضي. كما طرحت شركة أغنيتي «ويلي من الورد»، من كلمات الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي، وألحان وليد الشامي، و«احترم نفسك»، من كلمات عبد العزيز بن درويش الحارثي، وألحان ناصر الصالح، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

