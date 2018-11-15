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يعرض مهرجان أجيال السينمائي السادس الذي تقيمه مؤسسة الدوحة للافلام، مجموعة من 81 فيلماً من 36 بلداً تعبر عن قوة وتأثير الأفلام في تشكيل المفاهيم والأفكار وتلهم الجمهور من جميع الأعمار وتشجع على الحوار والنقاش حول قضايا مهمة تؤثر على عالمنا اليوم ويستمر المهرجان لستة أيام من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر في الحي الثقافي كتارا، حيث يقدم عروضاً عامة وعروضاً خاصة بحكام أجيال، وحلقات نقاشية تفاعلية ومراسم السجادة الحمراء وأنشطة موجهة للمجتمع تناسب جميع الأعمار. كما يوفر المهرجان فرصة ثانسة لعشاق السينما لمشاهدة الأفلام في خارج كتارا وذلك في سينما نوفو في اللؤلؤة قطر.

وتشهد الليلة الافتتاحية للدورة السادسة من المهرجان عرض فيلم «ملاعب الحرية» للمخرجة نزيهة عريبي. حصل الفيلم الوثائقي الملهم على دعم من برنامج المنح بمؤسسة الدوحة للأفلام ويظهر كيف يمكن للشجاعة التغلب على العوائق الثقافية والصور النمطية في المجتمع بهدف تحقيق الاخلام والتطلعات. ويحكي الفيلم قصة الأمل والتضحية في بلد تعد الأحلام فيه ضرباً من الترف، ويتتبع مسيرة ثلاث سيدات وجهودهن لتشكيل فريق كرة قدم للسيدات في ليبيا ما بعد الثورة، وفي وقت تنزلق فيه البلاد نحو حرب أهلية.

وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان أجيال السينمائي خلال المؤتمر الصحفي : «الشجاعة عامل رئيسي للتغلب على المصاعب، وهذه الحقيقة تظهر جلياً في الأفلام التي اختارها فريق البرمجة في مؤسسة الدوحة للأفلام للمشاركة في مهرجان أجيال السينمائي لهذا العام. في الدورة السادسة من أجيال، نواصل الاحتفال بالأفلام مع المجتمع، والبناء على قيم ورسالة المهرجان لإظهار قوة الأصوات السينمائية وقدرتها على تشكيل المفاهيم وتغيير الأفكار لدى الأفراد والمجتمعات، وتوفير فضاء إبداعي للانطلاق بالخيال إلى آفاق أوسع».

وأضافت: «أجيال احتفال بالسينما لكل الأجيال، يؤمن بأهمية مشاركة القصص الواقعية من حياتنا اليومية مع الجمهور من مختلف مشارب الحياة، بهدف تعزيز قيم الاحترام وتقييم النظرة العالمية للمواطنين في وقتنا الراهن. ويؤدي المهرجان دوراً مهماً في تقدم مسيرة المجتمع الإبداعي في قطر والمنطقة، من خلال اعتماد برمجة وأنشطة وحوارات تعكس واقع مجتمعاتنا وتترك تأثيراً فيهم». كما يقدم المهرجان تكريماً وتحية سينمائية للفنان القطري المعروف والشخصية الاستثنائية الراحل عبد العزيز جاسم كما تقدم جائزة عبد العزيز جاسم للتمثيل ضمن برنامج «صنع في قطر».

ويرحب المهرجان بمجموعة من الشخصيات السينمائية المميزة في السينما والفن والأعمال الإنسانية من ضمنهم المخرجة نادين لبكي، المنتج والمؤلف الموسيقي خالد مزنر، الفنان إل سيد، الممثلون توم فلتون، إيفانجلين ليلي، توبا أونسال، إنجين ألتان دوزياتان، بولنت إنال والفائز بجائزة نوبل للسلام كايلاس ساتيارثي.

