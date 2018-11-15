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المشكلة الاكبر التي تعاني منها جملة الاعمال التي قدمت من خلال كتب الكوميكس هي الضعف الشديد في السيناريو لان جملة كتاب السيناريو في هذه السلاسل يعتقدون وبشكل خاطئ ان الشخصيات وحدها قادرة على تحمل ثقل الفيلم واحداثة لذا تجعل جميع تلك الافلام تعاني من ذلك الخلل في الكتابة وتطور الاحداث . وهنا نشير بانه ليس غريباً أن تحتل أفلام «السوبر هيروز»، سدة شباك التذاكر العالمي، وأن تجمع حولها الملايين من محبي كتب الكوميكس، التي سبق أن خرجت الأبطال الخارقين الذين تطول قائمتهم في الأفلام السينمائية، ليبدو «فينوم»، الوافد الجديد على السينما، ولكن الفرق أن إطلالته لم تكن وفق التوقعات، فجاءت ضعيفة، وبشخصية مشوهة غير مكتملة الملامح .

وقد يكون مرد ذلك، طبيعة السيناريو الذي يقوم عليه فيلم «فينوم» للمخرج روبن فليشر، حيث جاء مهزوزاً، إلى جانب طبيعة توزيع خريطة الأبطال الخارقين على شركات الإنتاج، والتي تتحكم في نهاية المطاف بطريقة وأوقات ظهور هذه الشخصيات

المشكلة الأساسية في فيلم «فينوم»، تكمن في انسلاخه عن عالم «سبايدرمان»، فهما في كتب الكوميكس مرتبطان معاً، وظهوره في السينما وحيداً، ساهم في تشويه صورته، بشكل عام، وأظهره ناقصاً، ذلك أن سبايدرمان يتبع عالم مارفيل السينمائي، في حين أن «فينوم» يتبع عالم سوني، وهو ما سبب الشرخ بين عالمي سبايدرمان وفينوم .

الأمر الذي أجبر كتاب سيناريو الفيلم، على اختراع قصة جديدة لنشأة «فينوم»، تم فيها التركيز على جانب الشخصية البطولي. وبغض النظر عن خريطة توزيع شخصيات الأبطال الخارقين، لم يأتِ الممثل توم هاردي، على قدر التوقعات،فهو لا يمتلك خفة الظل ولا الكاريزما التي تمنحه صورة البطل الخارق، ولعل ذلك ساهم في إفقاد الفيلم لخفة الظل، التي يمكن أن تسهم في تعزيز القصة التي يؤسس لها سيناريو الفيلم، الذي تولى كتابته سكوت روزينبيرغ وجيف بينكر وكيلي مارسيل، والذين وقعوا ضحية تصنيف الفيلم، حيث كان يستحق أن يوضع تحت إطار «للكبار فقط»، ليظهر «فينوم» على حقيقته، بكونه شخصية عنيفة، كما في الكوميكس .

المتابع للفيلم، سيشعر بالأزمة التي وقع فيها كتّاب السيناريو، في عملية التوفيق بين شخصية الصحافي إيدي بروك (توم هاردي)، وبين «فينوم» الذي يتلبسه، فهم أرادوا خلق توازن بين جانبي الخير والشر لدى الشخصية، إلا أن الرياح سارت بما لا تشتهي سفن هؤلاء الكتّاب، فأتى الأمر بصورة مربكة للغاية، وبلا أي تسلسل طبيعي في الأحداث .ونستطيع التاكيد بانه ورغم ذلك الخلل فان الفيلم يمهد الطريق لجزء ثان ولربما ثالث ورابع .. السؤال هل يقتنع توم هاردي نجم الفيلم بالامر ليكمل المشوار . ؟

