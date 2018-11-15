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تكشفت المطربة نهال نبيل تفاصيل الإعداد لألبومها الذي طرحته الأسبوع الماضي، بالمؤتمر الصحافي بمقر شركة «مزيكا» وستتحدث نهال عن تجربتها كمخرجة ومونتيرة وملحنة لكليبات وأغاني الألبوم، إلي جانب كواليس إعداده التي استمرت 5 سنوات.

ويضم الألبوم أغانيَ: «لو حبيت ترجعلي» كلمات أحمد سامي وألحان وليد سعد، و«مخلصة» كلمات سامي علي وألحان كريم بغدادي، و«أستأذنك» كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين، و«هنبدأ حياة» كلمات خالد تاج الدين وألحان أحمد حسين، و«3 مرات» كلمات خالد أبوالفتح وألحان كريم بغدادي، و«باركولي عليه» كلمات رنا طارق وألحان نهال نبيل، و«لو بيحبك هيرجع» كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين، «18 سنة» كلمات محمد عاطف وألحان شريف تاج، «كان واحشني» كلمات تامر حسين وألحان نهال نبيل، «مفاجأة» كلمات تامر حسين وألحان نهال نبيل، وقام بالتوزيع الموسيقي لجميع أغاني الألبوم الفنان خالد نبيل. الألبوم من إنتاج شركة «مزيكا»، وقامت نهال بتصوير 3 أغانٍ، هي «هنبدأ حياة» مع المخرج إسلام هشام، وتولت بنفسها المونتاج، ثم أخرجت «لو حبيت ترجعلي»، و«كان واحشني» والتي قامت بتصويرها في العاصمة الفرنسية «باريس».

