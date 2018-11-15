ثقافة

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري ان معرض الكويت الدولي للكتاب يعزز رسالة الكويت السامية لرعاية الابداع والفكر والأدب والفنون ويحظى بكامل الدعم والاهتمام من حكومتها الرشيدة ضمن استراتيجية الكويت الثقافية الطموحة.

وقال الجبري عقب افتتاح معرض الكويت الدولي الـ43 للكتاب أمس برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وحضور وزير الثقافة الفلسطيني د.ايهاب بسيسو «تشرفت بأن أنوب عن سمو رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المعرض الذي اختار قضية القدس لتكون ندوته الرئيسة «القدس عاصمة أبدية لفلسطين».

ولفت الى ان هذا يأتي بتوجيهات من القيادة السياسية على رأسها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وبتوصيات من أعضاء مجلس الأمة التركيز على قضية القدس».

واعرب وزير الاعلام عن سعادته بمشاركة هذا العدد الكبير من المثقفين والادباء ودور النشر والذي يتجاوز عددهم 505 دور نشر و26 دولة مشاركة مما يثري المعرض ويحقق نتائج ثقافية ونجاح في الاستزادة من المعرفة والثقافة والتقارب فيما بين الشعوب.

وأوضح الجبري ان الانجازات المتميزة في مجال الثقافة والفنون والآداب التي شهدتها الكويت دليل على ايمانها المطلق قيادة وحكومة وشعبا بأهمية دور الثقافة في تحرير العقل والفكر مما قد يشوبه من أفكار الغلو والتطرف والكراهية ورفض الرأي الآخر.

وأشار الى أن المعرض يعد تظاهرة ثقافية كبرى على خريطة معارض الكتاب العالمية وأصبح موسما للتلاقي الثقافي والفكري والأدبي والفني ورمزا لتلاقي الثقافة العربية والعالمية.

وأكد انه فرصة طيبة لتلاقي المفكرين والمثقفين ودور النشر والأدباء العرب لصياغة اضافات جديدة لسجل الثقافة العربية، مؤكدا ان الكويت أضحت منارة للاشعاع الفكري بحملها مشعل الثقافة العربية وتسخيرها كل الامكانات لتعزيز دورها الثقافي.

واشار وزير الاعلام الى حرص الكويت الدائم على تشجيع القراءة وغرس الثقافة والمعرفة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات سلبية متقدما بجزيل الشكر للقائمين على المعرض من مسؤولين وعاملين الذين اجتهدوا خلال الفترة الماضية لانجاز هذا العمل الرائع.

كما تقدم بالشكر الى جميع المشاركين من جهات رسمية ودور نشر وكتاب ومثقفين من داخل الكويت وخارجها متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

من جانبه قال وزير الثقافة الفلسطيني د.ايهاب بسيسو وجودنا اليوم في معرض الكويت الدولي للكتاب تأكيد على مكانة العلاقة فيما بين البلدين الشقيقية واصالتها وللتأكيد على دور الكويت التاريخي والحاضر لدعم القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية.

وأضاف «نحن نعتبر وجودنا اليوم رسالة بالغة الاهمية بين الشعبين الشقيقين نحو الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس العربية.

واشار الى معرض الكويت الدولي للكتاب الذي اتخذ شعاره «القدس عاصمة أبدية لفلسطين» من التظاهرات الثقافية المهمة وتحتل مساحة مميزة على خارطة معارض الكتب العربية ووجودنا اليوم هو للتأكد على مكانة القدس عاصمة فلسطين في الوعى العربي والوعى الثقافي العربي.

وأكد انه من المهم استدامة الوعي العربي اتجاه القدس لذا وجود القدس في المعرض يأتي منسجما من جهة مع تاريخ الكويت في دعم القضية الفلسطينية ومن جهة اخرى متانة العلاقات بين البلدين.. وثمن الوزير تسليط المعرض الضوء على القضية الفلسطينية.

بدوره اشاد السفير الأميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان بالمستوى الراقي للمعرض، لافتا الى انه يمثل نقلة ثقافية تعزز من مكانة الثقافة العربية والعالمية.

واشاد سيلفرمان بالعلاقات الوطيدة بين البلدين على مختلف الاصعدة والمجالات ومنها المجالات الثقافية والفنية، مشيرا الى ان هناك عملا جادا لتعزيز التعاون في المجال الثقافي خلال الفترة القادمة.

كما أشار الى أهمية معرض الكتاب في نشر الثقافة المعرفية وتبادل التجارب والخبرات فضلا عما تقدمه للطفل من برامج تسهم في تعزيز الجوانب الثقافية لدى النشء وتوسيع مداركهم وانفتاحهم على العالم.

وعلى هامش الافتتاح التقى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري وزير الثقافة الفلسطيني د. ايهاب بسيسو. وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك في المجالات الثقافية واوجه تعزيزها بحضور الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م. علي اليوحة والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الانصاري وسفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهيوب.

87 ألف كتاب

من جانبه أكد مدير المعرض سعد العنزي مشاركة 26 دولة عربية وأجنبية، تعرض ما يقارب 87246 ما بين الأدب والاقتصاد والعلوم والجغرافيا والمجلدات والقواميس وكتب الأطفال، منها 12200 اصدار 2018.

وأوضح العنزي أن اجمالي المشاركين بلغ نحو 505 دور نشر و35 جهة حكومية، و9 منظمات و12 ناديا للقراءة.

وأشار الى أن المعرض يحظى هذا العام بجناح للأطفال 7B، ويقدم برنامجا حافلا وورش عمل وندوات مصغرة للأطفال، وستكون هناك قراءة قصة لامتاع الأطفال وتعليمهم شَغل أوقاتهم بالقراءة، كما يضم معرضا للفنون التشكيلية والعمارة، وفنون التصوير الفوتوغرافي لنخبة من مصوري الكويت، ومعرض لرسوم الكاريكاتير، وجناح خاص لأحدث المكتشفات الآثارية وآخر لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعرض أحدث ما توصل اليه الذكاء الاصطناعي اضافة الى الفعاليات الثقافية المصاحبة.

