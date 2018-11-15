ثقافة

أقامت رابطة الأدباء بالتعاون مع مركز «المؤرخ» ندوة احتفالية بالثورة الجزائرية بعنوان «الجزائر في الذاكرة الكويتية» وذلك بحضور سفير الجزائر لدى الكويت عبد الحميد العبداوي وأمين عام الرابطة طلال الرميضي وحشد من الدبلوماسيين والمثقفين.

قدم الأمسية خالد الشداد وتحدث فيها كل من د. منصور بوخمسين ود. خالد الشطي ود.عبد الرحمن الفرحان.

وفي البداية أكيد السفير العبداوي على أن الاحتفال بالثورة الجزائرية طيلة شهر نوفمبر فرصة لاستذكار تضحيات الشهداء واستذكار دعم الأشقاء العرب وفي مقدمتهم الكويت التي دعمت الثورة رسميا وشعبيًا.. وعلى مختلف الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاعلامية والمالية.

كما أكد السفير على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين وأوجه التعاون المشتركة في المجالات الثقافية والاقتصادية وغيرها.

بعدها كان د. منصور بوخمسين أول المتحدثين حيث ركز في كلمته على «تاريخ الصراع الفرنسي ـ الجزائري» وأرجع احتلال فرنسا للجزائر عام 1830 الى تفوقها العددي والمالي وليس الى الفروق في التسليح والتكنولوجيا.

كما أشار الى أن أوروبا رغم صغر مساحتها وقلة عدد سكانها بدأت في احتلال مساحات شاسعة من قارتي آسيا وأفريقيا مستفيدة من تقدمها العلمي والصناعي.

وتطرق بوخسمين الى مجموعة من الاحصاءات الخاصة بطرفي النزاع حيث كان عدد الجيش الفرنسي ثلاثة أضعاف القوات الجزائرية، اضافة الى أكثر من ستمائة سفينة.. ومع ذلك تصدت لهم الحامية البحرية فاضطرت فرنسا الى الدخول بريًا.

وأوضح أن عملية الاحتلال التام للجزائر استغرقت قرابة عشر سنوات بسبب وجود المقاومة في العديد من المدن الكبرى مثل وهران. واستعان الفرنسيون خلال عملية الاحتلال الطويلة بفرقة من المماليك الذين التحقوا بالفرنسيين خلال فترة احتلالهم لمصر.. وكذلك تعاون معهم بعض القبائل التي سبق لها أن تعاونت مع الاحتلال الاسباني.

ومع وصول التعزيزات العسكرية وزيادة عدد القوات والميزانية المخصصة، نجح الفرنسيون بعد عقد من الزمان في بسط سيطرتهم على الجزائر كلها.

علاقات ثنائية

من جانبه تطرق د. خالد الشطي الى عمق العلاقات الكويتية - الجزائرية وضرب العديد من الأمثلة الخاصة بدعم الكويت حكومة وشعبًا للثورة الجزائرية، حيث كانت أول بلد تجمع تبرعات وتسلمها الى الحكومة الجزائرية المؤقتة في القاهرة، كما زار رئيس الحكومة نفسه الكويت.

وأشار الى دور لجان التبرعات والأندية الثقافية والرياضية والكشافة في جمع التبرعات، اضافة الى المؤسسات الرسمية وأمير البلاد.. مشيرًا الى أنها بلغت قرابة خمسين مليون روبية.

وبالاضافة الى التبرعات أقيم مهرجان لدعم الثورة في ثانوية الشويخ وتم استقدام عدد من طلاب الجزائر للدارسة في الكويت، وخصصت مجلة العربي في أول أعدادها ملفًا عن ثورة الجزائر، وبعد التحرير زارت المناضلة جميلة بوحيرد الكويت واستقبلت بحفاوة بالغة. وأكد المغفور له الشيخ عبد الله السالم على استمرار دعم الجزائر بعد التحرير.

وفي الختام تحدث د.عبد الله الفرحان عن الجانب الأدبي للثورة ممثلًا في أشهر شعرائها وهو مفدى زكريا الذي ألهم الثوار بقصائده الحماسية وكتب النشيد الوطني للجزائر من ألحان الفنان المصري محمد فوزي، متطرقًا الى سيرة زكريا الشخصية والعملية وملامح تجربته الشعرية.

وعقب الندوة كان هناك عدد من المداخلات.

