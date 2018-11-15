آراء

يلعب الدين دورا رئيسيا في الحياة الاجتماعية والسياسية الروسية، فروسيا تدين بالغالبية العظمى بالديانة الارثوذكسية، الا انها ايضا بلد متعدد الديانات حيث هناك اليهودية والاسلامية، فاليهود الروس من الجماعات المؤثرة في كل من موسكو واسرائيل، وكذلك الحال مع الاسلام بل ان الاسلام في روسيا هو اسلام اصيل وليس مهاجرا، ولهذا فإن التعاون الثقافي والديني ما بين روسيا والكويت يعتبر من العلاقات المهمة والمتميزة، وقد أشاد مفتي روسيا ورئيس الادارة الدينية لمسلمي روسيا راويل عين الدين بهذه العلاقات على اثر اجتماعه مع سفير الكويت في روسيا عبدالعزيز العدواني مؤكدا قوله «ان مسلمي روسيا والكويت يرتبطون بوشائج الاخوة.. وان العلاقات القائمة بين وزارة الأوقاف والادارة الدينية لمسلمي روسيا تساهم بشكل فعال في تعزيز العلاقات بين البلدين، وان الكويت تدعم التضامن الاسلامي».

روسيا تختلف في علاقتها بالاسلام عن غيرها من الدول الأوروبية التي قامت في الأغلب على علاقة الاعجاب بالاسلام والمسلمين في عصور الازدهار والتنافس الذي بلغ العداء في بعض الحالات كما حصل في إسبانيا والحروب الصليبية وغيرها، لكن التجربة الروسية تعكس حالة من الانتماء العضوي، فبعد ان وقعت روسيا تحت سيطرة المغول الذين دخلوا الاسلام فيما بعد الا ان الروس في عهد القيصر ايفان الرهيب او العظيم تمت لهم الغلبة على المغول والتتار المسلمين والذين تحولوا فيما بعد الى رعاية الدولة الروسية والتي بدورها كذلك توسعت في مناطق المسلمين لتضم كامل التراب التركستاني. وبذلك أصبح العنصر التتري وشعوب المسلمين من الشيشان والانغوش وبشكاريا والشركس وغيرهم شعوب روسية تدين بالولاء للدولة الروسية وبالاسلام كذلك حيث ابقوا عليه على الرغم من صعوبة التجربة سواء كانت تحت الحكم القيصري والأسوأ بالتأكيد تحت حكم الدولة الشيوعية التي كانت ترى في جميع الأديان منبعا للرجعية والتخلف، وعلى الرغم من ذلك الا ان هذه الشعوب ابقت على دينها وحافظت على عاداتها وتقاليدها، وهي حقيقة مثار إعجاب العالم أجمع.

انطلاقا من أهمية الدور التاريخي والديمغرافي للاسلام والمسلمين في روسيا فإن التعاون الثقافي معها هو تأصيل لذلك التاريخ الانساني للاسلام في شعوب تلك المنطقة، وهذا ما تقوم به الكويت في ذلك الجانب من التعاون الثقافي والديني ما بين الكويت وروسيا وهو تعاون من المفترض أيضا ان ينعكس عبر اقامة انشطة مشتركة في الكويت وروسيا مع العديد من مؤسسات الدولة ولاسيما تلك الناشطة في المجال الثقافي والتعليمي.

