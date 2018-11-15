آراء

ما حدث بعد أمطار الخير على أرض الخير امر لا يجب ان يمر مرور الكرام ولا يجب اخذ موقف المتفرج فنحن كمواطنين سمعنا كثيرا عن المليارات التي تدفع من اجل البنى التحتية والصيانة وغيرها من الامور ولكن للاسف مع كل موسم امطار ينكشف لنا حجم الكذب والفساد الذي يمارسه بعض المسؤولين والوزراء على الشعب الكويتي.

فقبل عامين حدث امر مشابه لما حدث قبل يومين ووقفت الحكومة تبرر للشعب وتتوعد بانها ستحل كل تلك المشكلات ووقتها النواب لم يفعلوا شيئا ولم يدافعوا عن حقوق الشعب.

واليوم تكررت هذه المأساة بخسائر اكبر على المواطن وعلى الدولة بشكل عام مع انه كانت هناك وعود من الوزير المستقيل بان الوزارة استعدت جيدا لموسم الامطار ولكن عند اول قطرة مطر بان الامر وانفضح.

للاسف ان ما يحزننا اكثر هو سكوت النواب الذين يمثلون الشعب حيث كان من المفترض عقد جلسة طارئة لمتابعة حجم الكارثة كاي برلمان في اي دولة ديموقراطية ولكن للاسف النواب لا يستطيعون قطع عطلة «الويكند» من اجل الشعب فالامر كانه لا يعنيهم وانتظروا حتى يومين من بعد الكارثة ليجتمعوا، وللاسف لم نشاهد منهم اي ردة فعل تتناسب مع حجم الكارثة.

الحكومة تهدر المليارات على الصيانة الوهمية والمشاريع الفاشلة ولانشاهد من هذه الحكومة سوى وعود على ورق ونحن نعلم ما جعل الحكومة تتلاعب بالمواطن هم النواب الذين لا يستطيعون فعل اي شيء سوى التصفيق للحكومة ولكن تبقى المواقف الفردية لبعض النواب شعلة امل للمواطن بصلاح الحال على أمل مناقشة الحكومة ومساءلتها عن الفشل في التعاطي مع أزمة الامطار ولعل هذا هو حال المواطن الذي لا يحتمل اي اخفاقات وكوارث جديدة. ونأمل ان يعي النواب أهمية الدور المنوط بهم ويعملون من اجل انهاء مثل هذه المشاكل.

فإلى متى تصبح مصالح العباد والبلاد رهنا لاكتمال النصاب، والى ان يظل اغلب نائبي الأمة عديمي الاحساس بالمسؤولية تجاه وطنهم وتجدهم في غياب شبه تام عن جلسات مجلس الأمة وبالتالي يتم تأجيل التصويت على القضايا الحساسة والمصيرية للوطن والمواطن.

فلقد اعتاد المواطن على مصطلح «عدم اكتمال النصاب» الذي لا تجده في معظم برلمانات العالم فعضو أي برلمان في أي دولة تجده يحترم جلسة برلمانه ولا يتغيب عنها مهما كانت لديه من الظروف والموانع التي يحق له فيها الغياب ويرجع ذلك الى احساس البرلماني بعظم وخطورة هذا المقعد الذي حصل عليه وشعوره بانه ممثل لقضايا ومصالح ابناء بلده، كما أنه يعرف تماماً انه عين المواطن الساهرة التي ترعى وتحاسب وتراقب وتشرع القوانين، لكن لدينا غير ذلك تماما فعندما شرع مجلس الأمة في جلسته السابقة في مناقشة أزمة الامطار واستعد الفريق الحكومي باجراءات تم اتخاذها كان من شأنها ان تعيد الامور الى نصابها كما كان من نتائجها ان تحاسب كل مقصر وتصلح اي اعوجاج. لكن فقدان النصاب حال دون تمديد الجلسة ليتم بالتالي تأجيل البند الى الجلسة المقبلة.

والسؤال الان: الى متى ونحن نستهين بأمور وقضايا المواطنين الذين انتخبونا خصيصا لحل الاشكالات والقضايا التي تهم المواطن الكويتي.

ان عدم التصويت على قضايا الوطن بحجة عدم اكتمال النصاب لهو اشبه بخيانة الامانة التي اؤتمن عليها نائبو مجلس الامة فكم من جلسة وكم من قضية مهمة تضيع هباء بسبب عدم اكتمال النصاب وايضا كم من حقوق يمكن ان تضيع بسبب عدم اكتمال النصاب، وايضا كم من مفسد يستطيع ان يتمادى في فساده نظرا لعدم اكتمال النصاب.

ان رئيس مجلس الأمة يجب عليه ان يضع حدا لتلك المهزلة المتكررة دائما وهي «عدم اكتمال النصاب» وبالتالي ضرورة وضع تشريعات وضوابط داخلية للمجلس لمحاسبة المتغيبين عن جلسات المجلس وخصوصا معظم نائبي الدائرة الخامسة الذين لا نرى لهم صوتا في جنبات المجلس، كما لا نجد لهم اي بصمات في اصلاح امور منطقتهم التي تزداد سوءا يوما بعد يوم مرورا بوزارة التربية وانتهاء بالطرق ومشاكلها. فهؤلاء هم أشبه بمن يضع العصا في الدواليب وبالتالي يوقفون اي بارقة امل في الاصلاح والمحاسبة.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

