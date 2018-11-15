آراء

تعود خلق الله ان يتفاءلوا حين ينهمر المطر باعتبار انه خير للبلاد والعباد، الا عندنا في الكويت يعيش الناس بين حالين، فرحون بالمطر لعل المدارس والجامعات والوزارات تعطل أعمالها او خائفون مما قد يحدث بسبب المطر من غرق وأرق وصخور تتطاير فلا يسلم منها «جام ولا مدقر أو رفرفٍ».

ولأننا شعب غريب الاطوار عجيب الافكار فاننا دائما ما نحول الحزن الى فرح والتراجيديا الى كوميديا والمأتم الى عرس، فبعد ان شرب الشعب ما استطاع من المطر نيابة عن رئيس الطرق تحول نحو الفلكي عيسى رمضان والفنان نبيل شعيل وأفرغ كل ما في (ذمته) من نقد لاذع وذم بارع على لسانهما فشبعت الحكومة نقداً بعضه أشد من وقع السياط وشبع النواب قدحاً على قدر ما بالغوا بـ(الهياط)، وشبع الناس ضحكاً بعضه أكثر حزناً من (العياط)، وزادت مساحة البياض في قلبيْ نبيل شعيل وعيسى رمضان الأبيضين أصلاً ووجهيهما أيضا بعد ان اكدا للناس انهما لن يرفعا قضية على احد ولن يمنعا احداً من تفريغ بكائه الى ابتسامة او ضحكة في زمن عز فيه الابتسام وقل فيه الضحك.

ولأن الشعب الكويتي وصل الى حد اليأس من امكانية وجود حلول لمشاكله المتوالية فقد اصبحت اللامبالاة والنكتة سلاحان لا يتفارقا معه، فان قررت الحكومة تعطيل المدارس والوزارات يوم الاربعاء مثلاً فان الشعب يرد التحية بمثلها ويأخذ الخميس عطلة اضافية وان أعلنت الحكومة الثلاثاء عطلة فأنه يردها بأحسن منها ويأخذ الاربعاء والخميس زيادة، ويبدو ان الطرفين الشعب والحكومة على وفاق بخصوص العطل فالشعب اصبح يتذمر من زحمة الشوارع اليومية لأنها تتكرر باستمرار ويفرح بالعطلة التي تخلصه من هذه الزحمة، والحكومة أصبحت تتضايق من هذا التذمر لأنها عاجزة عن ايجاد الحلول وتتخلص من التذمر بتوزيع العطل بسبب وبغير سبب، وبما أن رغبة الطرفان قد التقتا على العطل فانها ستميز هذا الشتاء الذي يُتوقع أن يكون غزير المطر مستمرهُ ومتعدد العطل متكررها.

وأذكر أن أحد أبناء عمومتي القريبين جداً من قلبي قد علق في الوفرة الأسبوع الماضي ليومين متتاليين جراء الأمطار وقد كان ذاهباً الى المزرعة لتزويد العمال (بالماجلة) فاضطر الى البقاء هناك ليومين كانا كافيين ليقضي على الماجلة ويعود الى منزله سالماً غانماً (ماكلاً نايماً).

ورغم ان المضحكات المطرية كثيرة الا أن بعضها (ضحكٌ كالبكا) على رأي المتنبي، فقد هب أعضاء مجلس الأمة لعقد جلسة طارئة ليحاسبوا من خلالها الحكومة على تقصيرها فحضرت الحكومة بكل شجاعة وغاب عدد كبير من النواب الذين كانوا يتوعدون ويرعدون وسوف يمطرون، ولم يكتمل النصاب فرُفعت الجلسة، وبالتالي فلا نستغرب حين نرى في «تويتر» فأراً نرويجياً يطارد قطاً ونرى القط يهرب خائفاً، فالأمر لا يعني ان الفأر كان شجاعاً بقدر ما كان القط (خوافاً).

ولأننا هذه الايام في عز أنشودة المطر فان المتوقع أن تتكرر الأخطاء ويتكرر معها مسلسل الكوميديا الكويتي، حفظ الله الكويت وأهلها وساكنيها وسائر بلاد المسلمين من كل شر وجعل الله الأمطار خيراً للبلاد والعباد.

