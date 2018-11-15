آراء

المستقبل المجهول هو كل شيء غير مخطط لأيامه القادمة وغير مستغل لامكاناته المادية والمعنوية بالطريقة المثالية الصحيحة بحيث تصبح أموره في عالم الغيب ما يؤدي الى احتمالات ونتائج غير معروفة وتحمل كل المخاطر المستقبلية المجهولة. اما المستقبل المدروس فهو مبني على فكر علمي ومتوقعة نتائجه والمبني على أهداف محددة ويستغل كل المدخرات المادية والمعنوية لخدمة خططه المستقبلية. ومن تلك المقارنة واضحة المعالم في الاتجاهين بين المستقبل المدروس والمستقبل المجهول. كيف نسقط ذلك على بلدنا.

ان الكويت في بداياتها كانت تسير على خطط ودراسات فنية وحققت كثيراً من الانجازات الايجابية في كل التوجهات العلمية والصحية والثقافية الا أنها في السنوات الأخيرة تراجعت عن ذلك وصارت معظم مؤشراتها في آخر الركب بين دول المنطقة وذلك للاسباب التالية:

1 - الدولة تملك وتدير معظم مؤسسات البلد ولا تريد اشراك القطاع الخاص في التملك والادارة بطرق قانونية وتنظيمية واضحة المعالم ما خلق ادارة بيروقراطية غير منتجة وهو ما قادنا الى المجهول.

2 - الاعتماد على الدولة الاستهلاكية الرعوية بالصرف غير العادي على الرواتب والكوادر والدعم غير العادي لكل شيء ما سيؤدي الى قصور الموارد المالية للصرف على ميزانية الدولة، وهذا بشهادة كل التقارير الدولية من دون التفكير بالترشيد وحساب المستقبل ما يقودنا الى المجهول.

3 - التركيبة السكانية: والتي هي في ازدياد غير مدروس حيث بلغ عدد الوافدين ضعفي عدد سكان البلد وهم في ازدياد اذا ما طبقت خطة التنمية وبناء مدن جديدة وما تحتاجه من خدمات في المدارس والمستشفيات والمرافق الحكومية وهذا سيضاعف عدد الوافدين الى أربعة أضعاف عدد السكان الكويتيين ما يزيد مشاكل البلد في المستقبل من الناحية الأمنية والمالية وستزيد الرواتب والدعم ليصل الى عجز الدولة عن توفير الموارد المالية لمقابلة ذلك وهذا يقودنا الى المجهول.

4 - الى هذا اليوم الدولة لا تفكر بوجود بدائل لمداخيل النفط وهذا يقودنا الى المجهول.

5 - المشكلة الاسكانية تتفاقم والدولة آخر من يفكر بحلها وايجاد السكن المناسب للقادمين الجدد من الشباب وهذا يقودنا الى المجهول.

6 - الصرف على الخدمات التعليمية والصحية من دون النظر إلى نوعيتها وأدائها ما دفع معظم الكويتيين الى التوجه الى خدمات القطاع الخاص ما يهدر الأموال العامة، وعدم التوجه الى عملية التخصيص ليتحمل القطاع الخاص العملية التنافسية وتحسين الأداء ما يضاعف الصرف الحكومي وسوء الادارة ما يؤدي الى المجهول.

7 - خلق عدة هيئات عامة موازية لعدة وزارات خلق التشابك في الصلاحيات والتقصير في الأعمال وتمصلح البعض في التعيين لتلك الهيئات على حساب المال العام. ان كل هذه الامور السلبية التي ستواجه البلد في المستقبل سوف تؤدي بنا الى العالم المجهول. فهل سوء ادارة البلد سيؤدي بنا الى المستقبل المجهول؟. أما حان الوقت للاستفادة مما موجود في العالم من تقدم في مجالات الادارة والتكنولوجيا في هذا العصر المتنامي والذي لا يرحم ولا ينتظر المتقاعسين في ادارة بلدهم.

لذلك نذكر ادارة البلد ان ما يجري دون تفكير في المستقبل سيقودنا الى المجهول في كل توقعاته الخطرة. أما حان لادارة البلدان أن تفكر جيداً وتغير من نهجها الحالي. وتعيد الحساب لما هو قادم ومضر لهذا البلد الطيب. والله المستعان....

