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القدس - الوكالات: أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان امس استقالته لرفضه وقف اطلاق النار في قطاع غزة بعد خلاف حاد مع الحكومة التي يرأسها بنيامين نتانياهو، وطالب بتحديد موعد لتنظيم انتخابات مبكرة في مؤشر الى امكانية تفكك حكومة نتانياهو.

وقال ليبرمان للصحافيين «ما حدث من اعلان اتفاق لوقف اطلاق النار والتهدئة هو بمثابة خضوع واستسلام للارهاب» على حد تعبيره وأضاف «ما نفعله الان كدولة هو شراء الهدوء على المدى القصير لكننا سندفع على المدى البعيد ثمناً ونتكبد ضررا بالغاً» على مستوى الأمن القومي. واكد ليبرمان انه ضد ادخال أموال الى غزة بعد أن سمح نتانياهو بادخال 15 مليون دولار نقداً في حقائب الى القطاع لدفع رواتب موظفي الحكومة التي تديرها «حماس». وقال «انا ضدها،لأن هذه الاموال تذهب الى الارهابيين الذين يقومون باطلاق النار على قواتنا. من ناحية نحن نشرع قوانين ضد ايصال اموال للارهابيي ومن ناحية أخرى نسمح بادخال أموال للارهابين الى غزة. حاولت البقاء مع زملائي في الحكومة خلال العامين الماضيين، لكن هناك أموراً لا يمكن قبولها».

وأثار وقف اطلاق النار انتقادات واسعة من داخل حكومة نتانياهو وكذلك من الاسرائيليين الذين يعيشون بالقرب من قطاع غزة الذين تظاهروا الثلاثاء وصباح امس وطالبوا بمواصلة ضرب «حماس». وأعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة ليل الثلاثاء وقفا لاطلاق النار مع اسرائيل بجهود مصرية بعد تصعيد خطير للمواجهات منذ الأحد هدد باندلاع حرب بين القطاع المحاصر والدولة العبرية. وأصدرت الفصائل وبينها حركة «حماس» بيانا مشتركا قالت فيه ان «جهودا مصرية مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف اطلاق النار بين المقاومة والعدو الصهيوني، وان المقاومة ستلتزم بهذا الاعلان طالما التزم به العدو الصهيوني». وبعد اعلان وقف النار، خرج الاف من سكان قطاع غزة الى الشوارع في تظاهرات فرح.

وقتل سبعة فلسطينيين في غزة خلال 24 ساعة من التصعيد الخطير استهدفت خلالها الغارات الاسرائيلية مقاتلين فلسطينيين ودمرت مباني وأدت الى اندلاع ألسنة اللهب وتصاعد أعمدة الدخان. ودوت صفارات الانذار في جنوب اسرائيل فيما اختبأ عشرات الالاف في ملاجئ فيما أطلقت نحو 460 قذيفة هاون وصاروخ من قطاع غزة على بلدات اسرائيلية ما أدى الى اصابة 27 شخصا، اصابات ثلاثة منهم خطيرة، ومقتل عامل فلسطيني.

ودافع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن قراره وقف اطلاق النار مع غزة «في أوقات الطوارئ عند اتخاذ القرارات الحاسمة للأمن لا يمكن للجمهور أن يكون دائما مطلعا على الاعتبارات التي يجب اخفاؤها عن العدو«، مضيفا «لقد توسل أعداؤنا لوقف اطلاق النار وكانوا يعرفون جيدا السبب». واضاف بأن «الزعامة تقتضي أحيانا مواجهة الانتقادات».

