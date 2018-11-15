عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: اتهمت الخارجية الفلسطينية، امس الولايات المتحدة بعرقلة اتخاذ قرار عبر مجلس الأمن الدولي ضد اسرائيل ضمن المواجهات الأخيرة بين الجيش الاسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة، مشيرة الى أن المجلس صار «رهينة» لدى واشنطن بسبب حق الفيتو. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان «رغم خطورة الموقف والدمار والقتل الذي قامت به دولة الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة... ورغم الادانات الكبيرة التي صدرت عن عدد من الدول الأعضاء، الا أن البعثة الأميركية كانت واضحة في اصرارها على منع صدور أي بيان تحت أي مسمى فيه اشارة واضحة أو حتى تلميح مبطن لادانة اسرائيل لما قامت به من جرائم بحق أهلنا في قطاع غزة». ودان البيان «الانحياز الأميركي الأعمى والمطلق للاحتلال وسياساته وجرائمه» مضيفا أن «نظام مجلس الأمن وللأسف يعطي الأفضلية لهذه الدولة ضمن مفهوم حق الفيتو أن تمنع، تعيق، تحدد أي شكل من أشكال الاجراءات أو التدابير التي يمكن أن تصدر أو لا تصدر عن مجلس الأمن بحيث تحول مجلس الأمن الى رهينة ضمن هذا النظام بيد الادارة الأميركية».

وعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، اجتماعاً مغلقاً بحث خلاله التصعيد العسكري الذي شهده قطاع غزة في الأيام الأخيرة الا أن أعضاء المجلس فشلوا في التوصل لأي اتفاق حول سبل تسوية الوضع في القطاع المحاصر، وفق دبلوماسيين.

