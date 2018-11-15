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«حماس»: استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي «اعتراف بالهزيمة»


غزة - د.ب.أ: اعتبرت حركة «حماس» أن استقالة وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان من منصبه امس يمثل «اعترافا بالهزيمة». وقال القيادي في «حماس» سامي أبو زهري على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ان استقالة ليبرمان «هي اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية». وأضاف أن الاستقالة «انتصار سياسي لغزة التي نجحت بصمودها في احداث هزة سياسية في ساحة الاحتلال».
الى ذلك كشف وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» بأن العشرات من المستوطنين منعوا صباح امس الشاحنات المحملة بالبضائع والمحروقات من الوصول الى معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن العشرات من المستوطنين قاموا باغلاق الطرق الرئيسية المؤدية للمعبر ومنعوا وصول الشاحنات المحملة بالبضائع، والمواد الغذائية، والوقود، وغاز الطهي ومواد البناء الى قطاع غزة. وكانت تقارير اسرائيلية أفادت ليل الثلاثاء الأربعاء بأن المئات من الاسرائيليين شاركوا في تظاهرات في الجنوب احتجاجا على اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه، برعاية مصرية، مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وأنهى ثلاثة أيام من الأعمال العدائية. وحمل مشاركون في الاحتجاجات لافتات كتب عليها «لسنا مواطنون من الدرجة الثانية».


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