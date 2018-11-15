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غزة - الوكالات: في الصباح أو بعد الغروب ان هبت نسمات غربية لطيفة محملة ببرودة مياه البحر على سكان قطاع غزة، فانها تستثني القاطنين في منطقة شمال شرقي بلدة بيت لاهيا (شمال).هؤلاء لا تصلهم الا رياح مشبعة بالروائح الكريهة وأسراب البعوض والذباب، فالشمس هناك تشرق على أحد أكبر مكبّات النفايات في القطاع الفلسطيني المحاصر اسرائيليا منذ عام 2006 بحسب تقرير نشرته وكالة انباء «الاناضول» التركية.

ويجاور مكب النفايات الذي تحول الى ما يشبه سلسلة تلال عملاقة، برك لتجميع مياه الصرف الصحي غير المعالجة، وهي تغرق المنطقة المحيطة بالحشرات والقوارض. ويتسبب تسرب هذه المياه الملوثة الى باطن الأرض بتلويث حوض المياه الجوفية، المصدر الرئيس لمياه الشرب وري المزروعات شمالي غزة.

«لم يكن أمام بلدية بيت لاهيا خيار آخر للتخلص من النفايات ومياه الصرف»، كما يقول رئيس البلدية عز الدين الدحنون. ويوضح الدحنون في تصريح لـ«الأناضول» أن «امكانات البلدية المحدودة والحصار الاسرائيلي أفقدها جميع الخيارات للتعامل مع هذه المكرهة الصحية». وتحاصر اسرائيل غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، منذ أن فازت حركة «حماس» بالانتخابات التشريعية الفلسطينية قبل 12 عاما. ويضيف الحنون «لانستطيع ترحيل النفايات الى المكب الرئيس في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، فالشاحنات التي لدينا قديمة للغاية وتحتاج الى صيانة دائمة».

ويشدد على أن «الاحتلال الاسرائيلي يمنع دخول قطع الغيار اللازمة لصيانة الشاحنات الى القطاع منذ عام 2007، كما يمنع استيراد شاحنات جديدة».ويتابع «هناك ما يزيد على 120 ألف طن من النفايات الصلبة شمال شرقي بيت لاهيا، وهذه الكمية تزداد يوميا».

ويزيد بأن هذا «الأمر يتسبب بتلويث الهواء ومياه الخزان الجوفي التي تتسرب اليها العاصرة السامة للنفايات» كما أن «ضخ المياه العادمة الى برك التجميع قرب مكب النفايات دون معالجتها يسهم في تلويث البيئة اذ تتسرب مياه الصرف الى باطن الأرض وتمتزج بالمياه الجوفية»، بحسب الدحنون.

ولا تستطيع جميع بلديات غزة معالجة معظم كميات المياه العادمة بسبب أزمة كهرباء بدأت في 2006، اثر استهداف طائرات اسرائيلية محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.

ولعل أكثر ما يزيد خطر التلوث في بيت لاهيا هو أن البلدة تعتبر سلة خضراوات القطاع، فأراضيها الزراعية خصبة وتشتهر بزراعة خضراوات عديدة وكذلك الفراولة والتفاح والحمضيات والزيتون. وليست المياة العادمة والنفايات الصلبة هي المصدر الوحيد للتلوث في غزة، فبين عامي 2008 و2014 شنت اسرائيل ثلاث حروب على القطاع ألقت خلالها آلاف الأطنان من المواد المتفجرة. كما اجتاح الجيش الاسرائيلي خلال هذه الحروب مناطق واسعة من القطاع، وجرف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

ويقول رئيس بلدية بيت لاهيا، ان الآليات العسكرية الاسرائيلية جرّفت معظم الأراضي قرب الحدود الشمالية والشرقية لغزة وقطعت آلاف الأشجار المثمرة، ما غير طبيعة تلك المناطق.

ويعتقد الدحنون أن اسرائيل استخدمت مواد مشعة في القنابل التي استهدفت غزة خلال الحروب الثلاث الماضية، ما اسهم في تلويث التربة. ويوضح أنه يستند في اعتقاده الى نتائج تحاليل مخبرية لعينات من التربة أُرسلت الى مختبرات خارج الأراضي الفلسطينية.

وبلغة الأرقام يفضل بهاء الآغا مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة الفلسطينية (حكومية) بغزة،الحديث عن استهداف اسرائيل بيئة القطاع خلال حروب 2008 و2012 و2014. ويقول الآغا ان اسرائيل استهدفت غزة خلال هذه الحروب بنحو ثلاثة آلاف طن ذخائر وقذائف تحتوي على مواد سامة للتربة وملوثة للبيئة ولخزان المياه الجوفية.

كما أحدثت الغارات التي شنتها الطائرات والمدفعية الاسرائيلية على الأراضي الزراعية في أنحاء القطاع خلال الحرب الأخيرة، أكثر من 3500 حفرة عميقة. هذه الحفر بحسب الآغا «تكون عادة مشبعة بمواد سامة تتلف التربة، ويتسبب امتزاجها بمياه الأمطار وتسربها للخزان الجوفي بتلويث المياه الجوفية المغذية للأراضي الزراعية والسكان».

وضمن استهداف اسرائيل الممنهج للبيئة الفلسطينية، دمر جيشها عام 2014 ثماني محطات لضخ المياه وأخرى لتنقيتها، ما أثر على وصول المياه الى أكثر من 700 ألف مواطن بغزة.

