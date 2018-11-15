عربيات ودوليات

أكد برلمانيون مصريون أن اعلان وزير التموين د.علي المصيلحي عن اتجاه الوزارة لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم خطوة جيدة ومدروسة، وأوضحوا أن مبلغ 7 آلاف مناسب جدا وفي نفس الوقت يجب الوضع في الاعتبار مراجعة هذا المبلغ كل فترة، للتأكد من أنه يتناسب مع مستويات الأسعار وحالة التضخم.

وكشف النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، عن أن اللجنة تبحث البدء لترتيب عدد من اللقاءات المشتركة والاجتماعات مع لجان الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي، للوقوف على أفضل المعايير التي يجب وضعها والانتباه اليها كشروط لاستحقاق الدعم، ووضع رؤية شاملة عن الدعم وهل سيكون نقدي أم عيني، ونقدي مشروط أم عيني مشروط. وقال انه من المفترض أن تنتهي وزارة التموين من الدراسة الخاصة باستحقاق الدعم، موضحا أن الوزير أعطى مهلة لتقديم الدراسات نهاية الشهر الحالي ومن ثم سيتم تحديد المبلغ المستحق للدعم، لافتا الى أن مبلغ الـ7 آلاف الذي أعلنته وزارة التموين كأحد أقصى للحصول على الدعم من الدولة لم يكن رسميا حتى الآن وننتظر الدراسة النهائية لوزارة التموين. وأضاف أن اللجنة تتابع عن قرب ما تفعله وزارة التموين في هذا الملف تمهيداً للوصول لمعايير واضحة لاستحقاق الدعم، لافتا الى أنه سيتم تنظيم جلسات استماع وحوار مجتمعي مع الجهات المختلفة،للوصول الى الشروط المتعلقة بمنظومة الدعم وشروط الاضافة بحيث لا تكون عشوائية. من جهته، قال النائب محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية ان هناك ملايين المواطنين يصرفون الدعم وهم غير مستحقين له، مما يعد اهدار للمال العام، موضحا أن يجب ربط صرف الدعم بالدخل الشهري والاستهلاك، متابعا هناك أسر أولادها بمدارس خاصة وملاك سيارات فارهة ويحصلون على الدعم في حين أنه من المفترض عدم استحقاقهم للدعم. وأضاف أنه سيتم مناقشة عدد من المعايير الهامة مع وزارة التموين التي يجب وضعها في الاعتبار عن مراجعة ملف الدعم وامكانية التحول الى الدعم النقدي لوضع شروط واضحة للاستحقاق للدعم حتى لا تضيع أموال الدولة. في السياق، رأى النائب ايهاب غطاطي أن تحديد استحقاق الدعم وربطه بمبلغ 7 آلاف جنيه مبلغ مناسب، موضحا أنه عند الاعلان عن ربط صرف الدعم بمبلغ 3 آلاف كان محل اعتراض كبير للمنع من صرف الدعم حيث كانت تفرغه من مضمونه لأن من يتلقى الدعم يكون أكثر احتياجا. وشدد،على ضرورة أن يتم اعادة النظر كل فترة وبصورة دورية حال ربط صرف الدعم بتقاضي 7 آلاف جنيه شهريا، حيث يجب احتسابه وفقا لحالة التضخم ومستويات الأسعار وألا يظل ثابتا مدى الحياة للحفاظ على المواطنين.

