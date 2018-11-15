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«الوفد»: ديموقراطية مصر لن تقوم إلا بحزبين أو ثلاثة


القاهرة الوكالات: وصف رئيس حزب «الوفد» الليبرالي المصري بهاء أبو شقة، ثورة 30 يونيو، بأنها الوجه الآخر لثورة 1919، مشيرا الى أن ثورة يونيو شارك فيها 33 مليون مصري، بحسب تقديرات محرك البحث الأشهر «غوغل».
وقال أبو شقة، في كلمة القاها في احتفالية الحزب بــ«عيد الجهاد الوطني»، إن مصر تتعرض الان لحروب الجيل الرابع، وهي تحارب الارهاب نيابة عن العالم، مشيرا الى أن قانون الطوارئ لم يطبق الا في الظروف المتعلقة بالارهاب، وعلى الرغم من ذلك نمارس حياتنا الطبيعية. وأوضح رئيس «الوفد» أن مصر تجاوزت عنق الزجاجة «وستشهد استقرارا أمنيا وسياسيا واقتصادياً وديموقراطية لن تقوم الا بوجود حزبين أو ثلاثة، ونعمل على أن يكون حزبنا أحد هذه الأحزاب».


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