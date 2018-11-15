عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: شنّ الرئيس الأميركي هجوما عنيفا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، منتقداً مجدّداً اقتراح حليفه إنشاء جيش أوروبي و«شعبيته المنخفضة» وذلك بعد يومين من عودة دونالد ترامب من باريس حيث شارك في احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الاولى. وفي سلسلة تغريدات هجومية انتقد ترامب دعم ماكرون لإنشاء جيش أوروبي، وجدّد اتهامه حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين بانهم لا ينفقون ما يكفي على الدفاع. وقال «إيمانويل ماكرون يقترح انشاء جيش خاص لحماية أوروبا من الولايات المتحدة والصين وروسيا. لكنّ الأمر كان يتعلّق بألمانيا في الحربين العالميتين الاولى والثانية. كيف كان ذلك بالنسبة لفرنسا؟». وأضاف «لقد بدأوا بتعلّم الألمانية في باريس قبل أن تصل الولايات المتحدة» في إشارة على مايبدو إلى الاحتلال الألماني لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية. ودعا إلى تسديد المدفوعات لحلف شمال الاطلسي.

وجاء هذا الهجوم على الحليف التقليدي للولايات المتحدة، بعد يومين من انضمام ترامب إلى عشرات القادة العالميين في باريس للاحتفال بمرور مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى وبعد انتقاده ماكرون في ملف الدفاع انتقل ترامب إلى انتقاد شعبية الرئيس الفرنسي. وقال في تغريدة أخرى «المشكلة هي أنّ إيمانويل ماكرون يعاني من هامش شعبية ضعيف جداً في فرنسا 26% ومعدّل بطالة يقارب الـ10%».وأضاف «إنّه يحاول أن ينتقل إلى موضوع آخر» في إشارة إلى حديث ماكرون عن الجيش الأوروبي وتابع «بالمناسبة لا يوجد بلد قومي أكثر من فرنسا، فهم شعب يعتزّ بنفسه ويحقّ له ذلك». وفي تغريدة أخرى كتب ترامب «اجعل فرنسا عظيمة مجدداً» مستعيداً شعاره الشهير خلال حملته الانتخابية «فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً».

ورفضت الرئاسة الفرنسية التعليق على الفور على تغريدات ترامب.إلا أنّ مستشاراً للرئيس الفرنسي قال إنّ هذه التغريدات موجّهة للأميركيين. وأضاف أنّ التغريدات «كتبت للأميركيين وإلاّ لما كتبت بالإنكليزية..وليس من شأننا التعليق على محتوى موجّه لمواطنيه»، مضيفاً أنّ العلاقات بين ماكرون وترامب «لم تكن دائماً سهلة ولكنها مستمرّة».وقال السفير الفرنسي في واشنطن جيرار ارو في تغريدة بالانكليزية إن «الرئيس إيمانويل ماكرون لم يقل إنّ الاتحاد الاوروبي يحتاج إلى جيش «ضد الولايات المتحدة». لقد أساءت الصحافة نقل هذا الأمر».

لكنّ المتحدّثة باسم الدبلوماسية الأميركية هيذر نويرت قلّلت من شأن هذا السجال، مؤكّدة أن ما يجري مجرّد «جعجعة بلا طحين» مشدّدة على العلاقة «الوثيقة» بين الولايات المتّحدة وفرنسا «أحد أقدم وأهمّ حلفائنا».

على صعيد متصل كشفت تقارير صحافية أميركية أن ترامب «وبّخ» رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، خلال اتصال هاتفي بينهما حين على متن طائرته الرئاسية وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن ماي اتصلت بالرئيس الأميركي لتهنئته بنتائج الانتخابات النصفية الأميركية مشيرة إلى أن ترامب كان في طريقه إلى باريس.واستغل ترامب الفرصة ليوبخ ماي، إذ قال لها بلهجة قوية: «لم تفعلي ما يكفي لكبح جماح إيران». كما سألها عن مستجدات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وشكا من أن صفقات التجارة الأميركية مع الدول الأوروبية «غير عادلة». وكشفت «واشنطن بوست» نقلا عن مسؤولين اطلعوا على الاتصال، أن مساعدي ماي قالوا إنهم فوجئوا بنبرة الرئيس الأميركي الحادة.

