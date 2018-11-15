عربيات ودوليات

كشف أرشيف ايراني سري كان قد استولى عليه عملاء اسرائيليون في وقت سابق من هذا العام أن برنامج طهران النووي كان أكثر تقدما مما كانت تعتقد وكالات الاستخبارات الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لما قاله ديفيد أولبرايت خبير الفيزياء المشهور ومفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة.

وصرح أولبرايت، أن أن ايران لو انسحبت من الاتفاق النووي للعام 2015، لكانت قد امتلكت السلاح النووي في غضون بضعة أشهر.

الواقع أن ايران لا تزال بحاجة لانتاج اليورانيوم، لكن، وكما قال أولبرايت، اذا ما أعادت طهران تشغيل أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها، فقد تتمكن من توفير الكمية اللازمة في غضون ما بين 7-12 شهرا.

الا أن ذلك كان من الممكن أن يستغرق شهرين فقط، قبل الاتفاق النووي للعام 2015 والذي جرى التفاوض عليه بصورة رئيسة بين وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري ووزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف. لكن الاتفاق كان قد اشترط على ايران شحن حوالي 97% من الوقود النووي خارج البلاد، فضلاً عن تفكيك معظم أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها.

يقول الخبراء أن الكشف عن امتلاك ايران لقدرات أكثر تقدماً كانت تمكنها من صنع أسلحة نووية بنفسها_ بدلاً من قدرتها على انتاج وقود للأسلحة النووية، وهو اللب الرئيس للاتفاق النووي _ هو اكتشاف مثير للدهشة ومقلق في نفس الوقت.

وقد أبلغ أولبرايت صحيفة «فورين بوليسي» أن «الأرشيف مليء بمواد جديدة حول برنامج الأسلحة النووية الايراني». «فكمية المعلومات الموجودة هناك لا تصدق». وكانت أحد استنتاجات أولبرايت الرئيسة من خلال دراسته للوثائق هو أن الايرانيين «كانوا أقرب الى القنبلة النووية مما كانت تعتقد وكالات الاستخبارات الغربية».

ويغطي الأرشيف، الذي يزيد طوله عن 100 ألف صفحة، الفترة من 1999 الى 2003 ، أي قبل عقد من بدء المفاوضات حول صفقة نووية. لكن مجموعة الوثائق تشير الى أن واشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية كانا يقللان من شأن مدى قرب طهران من القنبلة.

وقال أولبرايت أن «البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة كانت تفيد بأن الأمر سيستغرق عامًا على الأقل، وربما عامين، لبناء سلاح قابل للتسليم. لكن المعلومات الموجودة في الأرشيف توضح أنه كان بامكانهم القيام بذلك بشكل أسرع». وأضاف أن تقديرات الحكومة الفرنسية، التي كانت تقول آنذاك أن ايران بامكانها امتلاك السلاح النووي في غضون ثلاثة أشهر، أقرب بكثير الى الصحة.

وقال اولبرايت الذي اشتهر أيضاً بتتبع البرنامج النووي لكوريا الشمالية والتحقيق في برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية فترة التسعينات أن المحللين ما زالوا يدققون الارشيف. وقال «لا اعتقد ان الاسرائيليين قد أحاطوا بكل ما في الأرشيف من معلومات... ففي كل يوم نكتشف شيئاً جديداً».

واستولى عملاء الموساد على الأرشيف خلال غارة ليلية جريئة على مستودع في طهران نهاية يناير. وفي أواخر أبريل، كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن بعض المحتوى في خطاب جرى انتقاده بشدة من قبل ايران التي وصفته بـ»محاولة ميلودرامية» لحث ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي... حينها قال نتانياهو «هذه الملفات تثبت بشكل قاطع أن ايران كذبت بوقاحة عندما قالت انها لم يكن لديها برنامج أسلحة نووية.»

وردا على ذلك وصف نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي عرض نتانياهو بأنه «عُد مسبقًا بهدف التأثير على قرار ترامب، أو ربما يكون خطة منسقة من جانبه وترامب من أجل تدمير الاتفاق النووي». بعدها بعدة أيام أعلن ترامب انسحابه من الاتفاق.

وفي الفترة الموصوفة في الأرشيف الايراني، كان الرئيس الايراني الحالي حسن روحاني - الذي وقع في وقت لاحق على الاتفاق - مستشارًا للأمن القومي. ووفقًا لمسودة التقرير الأول لمعهد العلوم والأمن الدولي الذي حصلت عليه الفورين بوليسي: «كان روحاني شخصية محورية ومستمرة في برنامج الأسلحة النووية في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية. ومن الصعب العثور على دليل يفيد بأن دعمه للأسلحة النووية قد انتهى.»

في الوقت الذي سلط فيه نتانياهو الضوء على خداع ايران، يركز تحليل المعهد على كيفية تمكن ايران من «توفير البنية التحتية اللازمة لبرنامج نووي شامل» بحلول نهاية عام 2003 ، بهدف انتاج خمسة رؤوس حربية نووية، كل منها بعبوة متفجرة تصل الى 10 كيلوطن.

وقد قام على تلك التحليلات بجانب أولبرايت، نائب المدير العام السابق لشؤون الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أولي هاينونين، وأندريا ستريكر، محلل سياسي رفيع المستوى في المعهد. وخلص الثلاثة الى أنه بحلول أواخر التسعينيات، طورت ايران بالفعل «مجموعة كاملة من الكفاءات والقدرات التقنية، وليس البعض، كما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أواخر عام 2015».

ويشير المؤلفون أيضًا الى أنه لايزال هناك الكثير غير معروف بشأن ما تبقى من برنامج الأسلحة النووية الايراني. «فبقايا البرنامج ، وربما بعض الأنشطة، قد تكون مستمرة حتى اليوم. لكن السؤال الأكثر الحاحاً الآن يتعلق بمكان وجود كل هذه المعدات والمواد.»

ويقول أولبرايت، الذي ذهب الى تل أبيب عدة مرات لدراسة الأرشيف - آخرها قبل أسبوعين - أنه متأكد من صحة المعلومات التي توصلت اليها الحكومة الأميركية. وهي تتفق مع «فحوى ما توصلت اليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، على حد تعبيره ، لكنه أكثر تفصيلاً.

الا أن الأشيف لا يلقي الضوء على ما اذا كانت ايران قد التزمت باتفاق 2015، لكن معظم الخبراء قالوا بأن طهران كانت تتعاون في الوقت الذي انسحب فيه ترامب.

وقالت ألكسندرا بيل، وهي مسؤولة سابقة في ادارة أوباما أنه حتى لو كانت معلومات الأرشيف الاستخبارية دقيقة وأن طهران كذبت في الماضي، فيجب أن يتم الحكم على سلوكها من خلال ما اذا كانت تمتثل للصفقة الآن أم لا. وقالت بيل: «لا ينبغي الانسياق وراء التقارير الاعلامية». فكما هو الحال مع أي اتفاق، يجب التعامل مع الأمور عبر القنوات المناسبة. لذا ينبغي معالجة الأمر من قبل أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة».

وأشارت الى أنه قبل انسحابها من الاتفاق، أعلنت ادارة ترامب مرتين امتثال ايران ، وقد فعلت الوكالة ذلك 15 مرة.

الا أن وجود الأرشيف تحت سلطة منظمة ايرانية غامضة أثار مخاوف بعض الحكومات والوكالة حول ما اذا كانت ايران تحافظ على قدرتها على بناء أسلحة نووية في المستقبل. وبموجب الاتفاق النووي، يجب على ايران أن تتخلى بشكل رئيس عن قدرتها على تخصيب الوقود واعادة تصنيعه، وذلك رهناً بالتفتيش الصارم من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال ماثيو ليفيت، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مسؤول سابق في ادارة بوش عمل على الملف الايراني، أن «الكشف بالغ الخطورة». واستبعد قيام طهران بأي شئ علني. لكنه تساءل الى أي مدى سيتمادون ولاسيما أنهم يعرفون ما نعرفه.

FOREIGN POLICY

مايكل هيرش صحافي أميركي

