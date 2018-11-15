عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: أعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني أمس أن الولايات المتحدة اختارت الطريق الخطأ بفرض العقوبات على بلاده وسوف تُهزم، وفق وكالة «تسنيم» الايرانية للأنباء. وكان روحاني قد ذكر أن العقوبات الأميركية ليس لها تأثير على اقتصاد طهران لأن واشنطن أعادت فرضها عملياً في وقت سابق.وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي «ليس للعقوبات أي تأثير على اقتصادنا لأن أميركا استخدمت بالفعل كل الأسلحة المتوفرة لديها ولم يكن هناك شيء جديد تستخدمه ضدنا».

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران حيز التنفيذ في 5 نوفمبر، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

