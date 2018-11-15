عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة تتطلع إلى رفع قدرات قاعدة العديد الجوية في قطر وتطويرها، وذلك على هامش زيارة لوزير الدفاع القطري خالد العطية إلى مقر «البنتاغون».

وأوضحت المتحدثة باسم «البنتاغون» لشؤون القيادة الوسطى والخليج ريبيكا ريباريتش لقناة «الحرة» الأميركية أن الوفد القطري برئاسة العطية عرض على وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس خطة لتوسيع القاعدة العسكرية الأميركية بتمويل من الحكومة القطرية.

وأضافت ريباريتش أن الجانب الأميركي سيطلع على تفاصيل العرض وأن المحادثات بين الجانبين قد تفضي إلى اتفاق حول المسألة.

وكان ماتيس أشاد خلال لقائه العطية بدور قطر في دعم جهود حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، مؤكدا على متانة العلاقات العسكرية الثنائية بين واشنطن والدوحة.

وقالت ريباريتش لـ «الحرة» إن لقاء ماتيس والعطية هو «تأكيد على الشراكة الاستراتيجية والأمنية بين واشنطن والدوحة»، وإن الوزيرين ناقشا مجموعة من القضايا الأمنية والعسكرية تشمل محاربة الإرهاب والتصدي لنشاط تنظيم داعش ودعم قطر لمهمة الناتو في أفغانستان.

ومن المتوقع أن يزور العطية اليوم البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والأمن الوطني.

وسيجتمع وزير الدفاع القطري اليوم مع وزيرة الأمن الوطني كريستين نيلسين، إذ من المتوقع أن ينقل رغبة الحكومة القطرية في تعزيز التعاون معها ضمن إطار تطوير وسائل حماية الحدود.

وقالت مصادر حكومية أميركية لـ «الحرة» إن الجانب القطري أبلغ واشنطن بقلقه المتواصل من الحصار المفروض عليه ، وهو بالتالي يتطلع إلى تحسين وسائل حماية حدوده المشتركة معها من خلال أنظمة رادار ومسح جغرافي متطورة، متخصصة في أمن الحدود.

