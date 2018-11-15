دوليه

استقبل لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني جوردي ألبا لدى عودته إلى تدريبات المنتخب قبل أيام، بالعناق ، ليعلن بذلك عن نهاية الخلاف بينهما في الوقت الأنسب، حيث يستعد المنتخب الإسباني للمباراة الحاسمة المقررة أمام مضيفه الكرواتي اليوم.

وكان العناق ، الذي وقع في مقر الاتحاد الإسباني أول من امس، بمثابة اللحظة التي ترقبتها جماهير الكرة الإسبانية منذ فترة.وعانق إنريكي جميع لاعبي المنتخب لدى استقبالهم بمقر الاتحاد ولم يبد عليه أي حرج أو توتر لدى معانقة ألبا لاعب الظهير الأيسر لفريق برشلونة ، وكانت التحية المتبادلة هي الأولى بينهما منذ أن تولى إنريكي منصب المدير الفني للمنتخب.

واستبعد إنريكي اللاعب ألبا من قائمة المنتخب الإسباني مرتين، وتحدثت وسائل إعلام عن وجود مشكلة شخصية بينهما.وعندما كان إنريكي مدربا لبرشلونة، تحول إلى اللعب بطريقة 3 - 4 - 3 في الموسم الماضي، وفقد ألبا بذلك مكانه في التشكيل الأساسي.

وأبدى ألبا عدم تقبله لتغييرات إنريكي ، وخلال تواجد اللاعب مع المنتخب الإسباني الذي كان يدربه حينذاك جولن لوبيتيغي ، صرح قائلا :»أتمتع بثقة المدير الفني هنا (في المنتخب) ، وهو ما لا أحظى به في برشلونة.»وجاءت تلك التصريحات لتكشف وجود خلافات بين إنريكي وألبا، وهو ما تأكد مجددا مع استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب.

وفي ظل التألق الكبير لألبا (29 عاما) خلال هذا الموسم ، استدعاه إنريكي للمنتخب لدى الإعلان عن ثالث قائمة منذ توليه المنصب ، ليشكل ذلك نبأ سارا للجماهير الإسبانية.ولدى سؤال إنريكي قبل أيام عما إذا كان يفترض بألبا أن يتقدم بالاعتذار ، قال المدرب إنه أجاب على عدد كاف من الأسئلة بشأن اللاعب ولن يصرح بالمزيد.وصرح إنريكي في وقت سابق بأنه «لم تكن لدي أي مشكلة على الإطلاق مع أي لاعب... لقد كان (استبعاد ألبا) قرارا احترافيا ، ليس أكثر. فاتخاذ قرار استدعاء لاعب أو استبعاده يتوقف على عدة عوامل».

