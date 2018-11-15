دوليه

نفى نجم الكرة الأرجنتينية والعالمية السابق، دييغو ارماندو مارادونا، قيامه بانتقاد مواطنه ليونيل ميسي، مؤكدا أن هذا الادعاء محض كذب وأن قائد برشلونة هو صديق له.وأكد مارادونا في مقابلة مع صحيفة «ماركا» المكسيكية أن ما أشيع عن انتقاده لميسي ليس صحيحا وأنه لم يقم بإهانة نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين كما ادعى البعض.

وكانت بعض من وسائل الإعلام قد نقلت مؤخرا عن مارادونا بعض العبارات التي انتقد من خلالها ميسي، حيث قال طبقا لرواياتها: «من غير المجدي أن نجعل أحدهم قائدا وهو يحتاج إلى الذهاب إلى المرحاض 20 مرة قبل كل مباراة». ورد مارادونا على هذا التصريح الذي ادعت وسائل الإعلام أنه جاء على لسانه، قائلا: «هذا محض كذب».وأضاف: «ليو صديقي وأنا لا أتحدث بشيء سيء عن صديق لي، على أي حال سأقول له هذا وجها لوجه، لن أرسل له رسالة من خلال مقابلة، أنا أقول عن ليو أنه ظاهرة ولا شيء أخر، وكان هناك لاعبون يذهبون 20 مرة إلى المرحاض ولكن لم أكن أقصد ميسي». يشار إلى أن مارادونا كان قد طالب في مطلع أكتوبر الماضي خلال مقابلة مع قناة «فوكس سبورت» التليفزيونية بالكف عن «تأليه» ميسي، حيث قال آنذاك: « إنه شخص يلعب مع برشلونة ومع المنتخب الأرجنتيني وهو كأي لاعب أخر». ولكن اللاعب الأرجنتيني السابق عدل خلال المقابلة مع «ماركا» عما قاله قبل ما يربو عن شهر، حيث أكد أن ميسي يريد أن يستبدل ملابسه سريعا ليخرج إلى الملعب باحثا عن الكرة، وهو الأمر الذي لم يكن يفعله الكثيرون قبل ذلك، على حد قوله.

واستطرد مارادونا متحدثا عن ميسي، حيث قال: «أنا أحبه وأتعاطف معه بالطبع، أرغب في أن أعانقه عناقا حارا لأنني لم أره منذ وقت طويل، منذ أن بدأ ميسي اللعب في برشلونة يحاولون دائما في أن يضعونا في مواجهة مستمرة». وأكمل قائلا: «لا أعرف لماذا يتملكهم هذا الهوس بي وبه، (صحف برشلونة) دائما ما يرغبون في أن يفتعلوا بيننا المشاحنات، ولكنني أتناول المشويات مع ليو ونلعب التنس وكرة القدم ونحن سعداء». وكشف اللاعب السابق لنادي نابولي الإيطالي أنه سمع ميسي وهو يبكي داخل وحدة الاستحمام في غرفة خلع الملابس بعد سقوط الأرجنتين بنتيجة كبيرة أمام ألمانيا في دور الثمانية في بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

وتابع مارادونا قائلا: «إنه رجل صاحب مبادئ، لقد رأيته يبكي في غرفة خلع الملابس». وأعرب المدرب الأرجنتيني عن أمنيته بأن يعود ميسي إلى صفوف منتخب بلاده الذي غاب عنه منذ انتهاء مونديال روسيا 2018، وقال: «عليه أن يعود، لأنه إذا لم يفعل فسنكون جميعا في الجحيم، ليس لدينا ذلك اللاعب القادر على إزالة الحائط، ولكن الآن عليه أن يستريح».وتحدث مارادونا أيضا عن المدرب الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني، سانتياغو سولاري وأيضا عن مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، وأشار قائلا: «لا يحظيان بخلفية تتيح لهما دعم فريقين مثل هذين الفريقين، لا أعتقد أنهما سيستمران طويلا، على المدربين أن يمروا بخبرات وهما لم يقوما بهذا». وأوضح القائد السابق للمنتخب الأرجنتيني أنه كان يأمل في قيادة ريال مدريد، ولكنه أعرب في الوقت نفسه عن سعادته بالتواجد مع نادي دورادوس المكسيكي في الوقت الراهن.

