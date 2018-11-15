دوليه

استعاد غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب توازنه بفوزه على ضيفه اتلانتا هوكس 110-103 أول من امس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.ودخل فريق المدرب ستيف كير الى اللقاء على خلفية هزيمته القاسية الإثنين أمام جاره لوس أنجليس كليبرز 116-121 بعد التمديد، إلا أنه عاد سريعا الى سكة الانتصارات رغم غياب نجمه ستيفن كوري للمباراة الثالثة تواليا بسبب الاصابة، ودرايموند غرين الذي أوقفه الفريق لمباراة دون راتب بسبب دخوله الإثنين في مشادة مع زميله كيفن دورانت.

وكان دورانت مفتاح الفوز الثاني عشر لبطل الموسمين الماضيين في 15 مباراة، بتسجيله 29 نقطة، بينها سلة حاسمة من المسافة المتوسطة في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، فيما أضاف كلاي تومسون 24 نقطة.

وبرز ايضا بديلا كوري وغرين، إذ سجل كوين كوك 18 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة والسويدي يوناس يريبكو 14 نقطة مع 13 متابعة. وتحضر رجال كير بشكل جيد للمواجهة المرتقبة غدا على ملعب هيوستن روكتس الذي خرج أول من امس منتصرا ايضا بتغلبه على مضيفه دنفر ناغتس 109-99، وذلك بفضل نجمه جيمس هاردن الذي سجل 19 من نقاطه الـ22 في الشوط الثاني من اللقاء، كما ساهم بـ11 تمريرة حاسمة معظمها للسويسري كلينت كابيلا الذي تألق بتسجيله 24 نقطة، فيما أضاف كريس بول 21.

