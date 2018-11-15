دوليه

قبل المباراة الودية المقررة اليوم أمام المنتخب الروسي والمباراة التالية المقررة أمام المنتخب الهولندي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات دوري أمم أوروبا ، نادى يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني لاعبيه باستعادة الحماس والشغف الذي ظهر عليه الفريق في العاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر الماضي.

وكان المنتخب الألماني خسر أمام نظيره الفرنسي 1-2 ضمن منافسات دوري أمم أوروبا، لكنه قدم أداء حماسيا يأمل لوف في تكراره خلال المباراة وكذلك مواجهة هولندا، ليكتب المنتخب الألماني نهاية سعيدة لعام عانى خلاله كثيرا.وقال لوف خلال تجمع الفريق في فندق بمدينة لايبزج أول من امس :»يمكنكم توقع هذا» ، مبديا ثقته في أن الفريق سيقدم مستويات جيدة أمام روسيا في مدينة لايبزغ وهولندا في غلسنكيرشن.وقال لوف :»بالطبع ستكون هذه نهاية جيدة للعام. وأعتقد أن هذا سيجعلنا بحالة جيدة.»وتحلى لوف بالصدق لدى تقييمه لعمله وللفريق عقب صدمة الخروج المبكر من المونديال وكذلك المعاناة في بداية مرحلة إعادة البناء.فقد استهل المنتخب الألماني مشواره في دوري الأمم بالتعادل السلبي مع فرنسا ثم خسر أمام نظيره الهولندي 0-3 في أمستردام قبل خسارته أمام فرنسا في مباراته الماضية بالبطولة.

وقال لوف :»لم نقدم عروضا كروية مثيرة ، وعلينا أن نتناسى مشاعر خيبة الأمل التي مررنا بها.» ورغم تمسك لوف بالحماس والطموح في تقديم مستويات جيدة ونهاية أفضل لمشوار الفريق هذا العام ، قد يحسم مصير المنتخب الألماني قبل خوض مباراته المقبلة في دوري الأمم.

ففي حالة فوز المنتخب الهولندي على نظيره الفرنسي غدا ، يحسم هبوط ألمانيا إلى دوري المستوى الثانية بدوري الأمم بغض النظر عن نتيجة مباراتها أمام هولندا.وفي حالة فوز فرنسا على هولندا، تظل فرص المنتخب الألماني في البقاء بدوري المستوى الأول قائمة ، لكنه سيكون بحاجة إلى الفوز على هولندا بأي نتيجة.أما في حالة انتهاء مباراة فرنسا وهولندا بالتعادل ، فسيكون المنتخب الألماني مطالبا بالفوز بفارق أربعة أهداف لتفادي الهبوط.وقال تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزج :»أمامنا مباراتان جيدتان. والمباراة الأكثر أهمية هي المقررة أمام هولندا ولكن علينا اكتساب دفعة من خلال مباراة روسيا ، من أجل تقديم عرض جيد في مباراة الاثنين».

