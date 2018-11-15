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يلتقي الأزرق مع نظيره البحريني في 07:00 مساء اليوم على ستاد علي صباح السالم في مباراة دولية ودية، يسعى من خلالها الازرق الى تحسين تصنيفه الدولي والتخلص من آثار الايقاف الذي منعه من المشاركات الخارجية حوالي ثلاث سنوات.

فيما يأمل المنتخب البحريني في تجهيز نفسه جيداً لنهائيات كأس اسيا التي تستضيفها الامارات في يناير من العام المقبل.

ويبدو تأجيل المباراة يوماً واحدا أو إلغاؤها أمرا واردا بشكل كبير حال عدم تحسن الأحوال الجوية. ويدير المباراة الحكم الاماراتي سلطان المرزوقي بمعاونة مواطنيه مسعود اسماعيل «مساعدا اولا» وجمعة المخيني «مساعدا ثانيا». ويتدرب الأزرق منذ الأحد الماضي على ستاد نادي الكويت استعدادا للقاء الذي يسعى من خلاله المدرب الكرواتي روميو يوزاك إلى استكشاف الفريق أكثر ووضع يديه على العناصر الاساسية التي سيعتمد عليها في الاستحقاقات المقبلة. ويعول يوزاك على عدد مميز من اللاعبين ابرزهم: حميد القلاف وعامر المعتوق، وخالد إبراهيم، وفهد حمود، وفهد الهاجري، وضاري سعيد، وفهد العنزي، وشريدة الشريدة، وسلطان العنزي وفهد الأنصاري ، وطلال فاضل وبدر المطوع، وفيصل زايد، وحسين الموسوي، ويوسف ناصر. ويفتقد الازرق ثلاثة لاعبين مهمين بداعي الاصابة هم: خالد الرشيدي، وطلال الفاضل، وغازي القهيدي حيث كان الجهاز الاداري اعلن استبعادهم وضم محمد هادي وفيصل سعيد الى القائمة بدلا منهم. ويدرك يوزاك صعوبة المباراة امام منتخب مستقر يقوده جهاز فني كبير بقيادة التشيكي ميروسلاف سكوب. ويضم المنتخب البحريني اثنين من المحترفين الذين يلعبون في الدوري الكويتي وتحديدا في نادي النصر وهما سيد ضياء وسيد مهدي، ولا شك أنهما ورقتان مهمتان في يد سكوب سيدفع بهما خلال المباراة لخبرتهما بالكرة الكويتية. ووصل وفد المنتخب البحريني الى البلاد الاثنين الماضي وأدى تدريبين فقط استعدادا للمباراة بقيادة سكوب.

ويرتبط الأزرق بمباراة ودية ثانية خلال فترة التجمع الحالية يخوضها أمام سورية الثلاثاء المقبل وتشهد اعتزال النجم الاسبق في الازرق ونادي السالمية صالح البريكي. وكان الأزرق فاز على لبنان 1-0 وخسر من استراليا 0-4 خلال فترة تجمعه في أكتوبر الماضي.

