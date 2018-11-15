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خسر الازرق الأولمبي امام نظيره الاماراتي 1 -2 خلال لقائهما مساء أمس على ملعب ذياب عوانة الملحق بمقر الاتحاد الاماراتي لكرة القدم في دبي. سجل هدف الازرق فواز عايض من ركلة الجزاء في الدقيقة 90+3، فيما سجل هدفي الامارات احمد عامر (6) وخلفان حسن (85).

وجاءت المباراة ضمن الدورة الودية الرباعية التي يشارك فيها الازرق الاولمبي الى جوار منتخبات الامارات واوزبكستان واليابان.

ويخوض الازرق مباراته الثانية في الدورة امام اليابان بعد غد. وبدأ الازرق الاولمبي مواجهة الامارات بتشكيلة تتكون من سعود الحوشان وراشد الدوسري وسلطان العنزي وجاسم عتيق واحمد اسماعيل وعبد العزيز وداي ومحمد الهويدي وفواز عايض وعبد الله الشرهان وشبيب الخالدي عيد الرشيدي.

ودفع الجهاز الفني للازرق ببدر طارق بدلا من عبدالله الشرهان في الدقيقة 35 بعد تعرض الثاني لاصابة مفاجئة. ويستعد الأزرق الأولمبي لتصفيات كأس اسيا «تحت 23 سنة» والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 حيث تستضيف الكويت تصفيات المجموعة الخامسة في مارس المقبل على أن يتأهل الاول من كل مجموعة الى نهائيات كأس اسيا في الصين يناير 2020، بالاضافة إلى تأهل افضل اربع منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعاتها. وأسفرت القرعة عن وقع الازرق إلى جانب منتخبات الاردن وسورية وقرغيزستان.

