محلية

قال الكرواتي روميو يوزاك مدرب الازرق أن الفوز هو هدف المنتخب في مواجهة البحرين اليوم مرجعا ذاك الى خسارة الازرق امام استراليا 0-4 ووجود رغبة ملحة في تحقيق انتصار من اجل رفع الروح المعنوية للاعبين وتنمية الجوانب الايجابية لديهم.

وتابع يوزاك خلال المؤتمر الصحافي للمباراة ظهر امس في مقر اتحاد الكرة: «أثق في قدرات لاعبي الازرق وفي امكانية تحقيق الفوز (اليوم) رغم معرفتي بقدرات المنتخب البحريني الذي وصل الى مستوى فني مميز في الفترة الحالية».ولفت إلى أن الفوز مهم جدا من أجل تحسين ترتيب الازرق في التصنيف الدولي، لافتا إلى أن هناك هدف أشمل للمباراة بخلاف الفوز وهو تجهيز الازرق للاستحقاقات المقبلة. بدوره توقع حارس الازرق سليمان عبد الغفور أن تأتي المباراة قوية نظرا لرغبة الازرق في الفوز على ارضه ووجود توجه كبير ورغبة واضحة في الفوز لدى اللاعبين لمحو اثار الخسارة الماضية امام استراليا. وأثنى على المنتخب البحريني مؤكدا أنه منتخب كبير يضم عناصر مميزة. من جانب آخر، تخلف التشيكي ميروسلاف سكوب عن حضور المؤتمر الصحافي للمباراة الذي تم عقده ظهر امس في مقر اتحاد الكرة بسبب الامطار التي شهدتها البلاد أمس. وقال المنسق الاعلامي للمنتخب البحريني محمد عبد الغفار أن الظروف الجوية حالت دون تمكن سكوب من الحضور متطلعا الى ان تكون مباراة اليوم ممتعة ومفيدة لطرفيها.