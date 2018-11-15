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قال رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة خالد الشمري أن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز ستقام في 27 و28 نوفمبر الحالي على أن يلعب القادسية لقاءه مع العربي في يوم 28 نوفمبر لارتباطه باستكمال مباراته مع الشباب والمقرر له 24 الحالي حيث توقفت المباراة في الدقيقة 39 في الجولة التاسعة بسبب الامطار.

وذكر الشمري في تصريح الى «النهار» أن الجولة الحادية عشرة من الدروي ستقام في 3 و4 ديسمبر المقبل قبل انطلاقة الدور التمهيدي من كأس ولي العهد.

وكشف أن اجتماع لجنة المسابقات مع الاندية الاول من امس كان مثمرا حيث اقتنع الحضور بجدوى اقامة جولتين من الدوري الممتاز قبل انطلاقة منافسات كأس ولي العهد، لافتا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا مماثلا مع ممثلي دوري الدرجة الاولى الاحد المقبل لتحديد موعد استئناف الدوري.

