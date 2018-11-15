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كاظمة هزم العربي في «الطائرة»

زيد خلف
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الخميس 15 نوفمبر 2018

حقق كاظمة انتصاراً مهماً على حساب العربي 3-1 (27-25، 23-25، 25-18، 25-23) في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الخامسة من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة التي شهدت ايضاً فوز الكويت على الشباب بالنتيجة ذاتها، والقادسية على برقان، واليرموك على الصليبخات، والجهراء على الساحل، والتضامن على الفحيحيل وجميعها بنتيجة 3-0.
وبهذه النتائج رفع كل من كاظمة والكويت والقادسية رصيده إلى 8 نقاط من اربع انتصارات دون هزيمة، فيما اصبح رصيد العربي والجهراء 7 نقاط، وبعدهما يأتي التضامن 6 نقاط، ثم الساحل والفحيحيل واليرموك والشباب 5 نقاط، واخيراً الصليبخات وبرقان 4 نقاط. وتتأهل إلى دوري الدرجة الممتازة الفرق من الاول إلى السادس، فيما تلعب الفرق من السابع إلى الثاني عشر في دوري الدرجة الاولى.


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