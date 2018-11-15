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اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للاسكواش التي انعقدت اول من امس، اللجنة المؤقتة المعينة من الإتحاد الدولى للعبة لإدارة شؤون الاتحاد المحلي حتى تعديل النظام الأساسي وإجراء الانتخابات، وتتكون اللجنة من وليد الصميعي، وفايز المطيري، وعاصم خليفة (رئيس الإتحاد العربي)، وجاك فونتين (رئيس الاتحاد الدولي)، وأندرو شيلى (المدير التنفيذي للاتحاد الدولي).

وكانت الجمعية انعقدت مساء الاول من امس بقاعة الاجتماعات باللجنة الأولمبية، وترأس الاجتماع عادل الغريب (رئيس مجلس الإدارة) وحضره حامد العمران (نائب رئيس مجلس الادارة) ومشارى الحمد (أمين السر العام) وممثلي الأندية أعضاء الجمعية العمومية. وعقب الاجتماع صرح الغريب بأن مجلس إدارة الاتحاد يتمنى التوفيق للجنة المعينة في القيام بالمهمة المنوطة بها من أجل خروج الكويت من دائرة الإيقاف، وقال: «كلنا رياضيون ولا نسعى للمناصب ووجودنا في هذه المناصب هو من أجل خدمة بلدنا الكويت ورفع رايتها في جميع المحافل الرياضة وتمكين لاعبينا في جميع الرياضات وخاصة الاسكواش من المشاركة في المحافل الدولية ، وسواء كنا في موقع المسؤولية أو خارجها فنحن في خدمة بلدنا ومستعدون للمساهمة في أي عمل من أجل صالح الكويت وشعبها الكريم». وتقدم الغريب بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المخلصة من أجل رياضة الاسكواش منذ انتخابهم في التاسع من ابريل الماضي وحتى اليوم، وأثنى على جهود اللجان العاملة بالاتحاد التي بذلت أقصى ما عندها في خدمة اللاعبين والحكام وأعضاء الجمعية العمومية وهو ما يشهد به أعضاء أسرة الاسكواش بالكويت.

وعبر الغريب عن عميق شكره وامتنانه لرئيس لجنة المسابقات حامد العمران وجميع أعضاء اللجنة على جهودهم في تنظيم رزنامة النشاط المحلى وتذليل جميع العقبات أمام الفرق المشاركة والتعاون المخلص والصادق مع الأندية، كما توجه بالشكر لخالد الحبيب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحكام وجميع أعضاء اللجنة على مجهودهم الجبار من اجل تجهيز حكام الإتحاد علميا وفنيا لإدارة مباريات الاتحاد.

