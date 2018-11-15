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كلام في المرمى

هل بدأنا بحل... إلغاء الإيقاف؟


أخيرا جاءت لنا بشرى بداية عملية رفع الايقاف الرياضي نهائيا من قبل مجلس ادارة هيئة الرياضة للاندية والاتحادات واللجنة الأولمبية خلال الاشهر الستة القادمة... فالبداية تكون لدى الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة تباعا... وذلك باعتماد النظام الاساسي لهذه الاندية وذلك من خلال النظام الاسترشادي الذي صادقت عليه اللجنة الاولمبية الدولية مؤخرا.
وحسب علمي أن هناك نية للكثير من الاندية بأن تعدل بعض الأمور في هذا النظام بما لا يخالف الميثاق الاولمبي ويمكن تحديدها في الاتي:
1 - عضوية النادي والرسوم التي ستقر للانتساب والاشتراك السنوي لاي ناد.
2 - عدد أعضاء مجلس الادارة من 9 الى 15 عضوا.
3 - اعادة النظر بعضوية الاناث (الغائها) في الاندية الشاملة الرجالية.
4 - النظر بمدى امكانية الاستغناء من بعض المناصب التنفيذية بمجلس الادارة (امين السر وامين الصندوق) لكي يكون هناك هيكل جديد للهيئة الادارية.
5 - اعادة النظر في موضوع الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وسهولة عقدها.
الخ من الافكار التي لا تخالف الدستور الاولمبي.
لذا اعتقد ان الكرة الآن في ملعب الاندية لاطلاق اشارة بدء عملية الاصلاح الرياضي او تعديل القوانين الرياضية لتتوافق مع الميثاق الاولمبي ... الا انني لا اعلم إلى الآن من سيصادق على النظام الاساسي اذا لم يستطع النادي من عقد جمعيته العمومية لاي سبب كان ؟ من سيصادق عليها في نهاية الامر..... الهيئة ام....؟
فرجاء ... يا من يدير الرياضة في العلن والخفاء انقذوا وحرروا اللاعبين من هذا الايقاف المجحف بحقهم ولنصل لنهاية المسلسل التركي الطويل ... والله من وراء القصد.


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