الاخيرة

نكتب هذا المقال، والبلاد تمر - يوم أمس واليوم وربما غدا - بحالة غير مسبوقة من موجة أمطار تتصف بالغزارة، وقد رأينا استنفار أجهزة الأمن والشرطة والحرس الوطني والكهرباء والاطفاء والأشغال والصحة للتخفيف من آثار هذه الموجة، وهذا أمر محمود.

وكان يفترض أن نرى خطة طوارئ جاهزة ويتم شرحها للناس قبل حدوث الأزمات، كما يحدث في الدول التي تعمل حكوماتها بشكل سليم، الأمر الآخر هو ان حكومتنا تتعامل باستهتار مع موضوع التنبؤ الجوي، وهو علم قديم أصبح يتطور بشكل متسارع حتى بات التعرف على الأحوال الجوية المقبلة في متناول الجميع بفعل التطور التكنولوجي والمعرفي الهائل، وأصبحت الشبكة العنكبوتية «الانترنت» توفر لمن يريد كل المعلومات عن أحوال الطقس في أي بقعة بالعالم في أي وقت، لذلك وبينما الحكومة تصرف الملايين على اجهزة الارصاد الجوية في الطيران المدني فاننا لانرى لهذا الصرف الكبير أي مردود والدليل على ذلك أن الموجة الأولى من الأمطار في الأسبوع الماضي والتي تم فيها تعطيل الدراسة والدوائر الحكومية لم تصدر فيها الحكومة أي تحذير سابق وكانت تغط في نوم عميق، بينما رأينا كلنا أن مجموعة هواة من شباب الكويت كانوا يحذورن ويزودون الناس بالمعلومات حول أحوال الطقس وكميات الأمطار ومناطق هطولها وينثرون معلوماتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بكل همة، نعم هؤلاء هواة لايملكون سوى أجهزة هواتف نقالة محملة ببرامج التنبؤ الجوي، بينما الدولة غائبة عن هذا الشأن تماما، ولتأكيد صحة كلامنا فإن الحكومة في هذه الموجة التي نشهدها منذ يوم أمس ويوم غد قامت بالتنبيه مسبقا وذكرت في تبرير عطلة يوم أمس انها قررتها بسب معلومات التنبؤ الجوية محليا وعالميا، فحشدت الامكانات واستنفرت الجهود! فلماذا لم تفعلها في الموجات السابقة؟!

ان مجموعة رائعة من شباب الكويت الهواة بدّعوا أيما ابداع في تنبؤاتهم الدقيقة وأحرجوا حكومة كاملة تبعثر الملايين بلا أية منفعة!

