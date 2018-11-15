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الوفيات


ثامر نجم عبدالله العنزي، 24 عاماً، شيع، الرجال: النسيم، ق1، ش39، م309، ازرق 4، ت: 99756292، النساء: قسائم العيون، ق3، ش2، ازرق 25، م13، ت: 65854555
لولوه عبدالقادر بدر المطوع، ارملة عبدالرحمن سعد العودة، 76 عاماً، شيعت، الرجال: ديوان القناعات، الشويخ السكنية، النساء: الخالدية، ق4، ش43، م21
فضه محمد رضا بومريوم، ارملة يوسف عباس بومريوم، 83 عاماً، شيعت، المنصورية، ق1، ش14، م51، حسينية الهزيم، ت: 99817799، 99713065
هيا سالم الشريم، ارملة سعد علي الشريم، 89 عاماً، شيعت، الرجال: سلوى، ق5، ش5، م25، ت: 99058516، النساء: سلوى، ق5، ش3، م32، ت: 99636789
إنا لله وإنا إليه راجعون


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