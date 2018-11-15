وطن النهار

أكدت لجنة الدفاع المدني اتخاذها جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة بالتعاون مع شتى الجهات المعنية لمواكبة آثار وتداعيات الأمطار المتوقعة في البلاد.

جاء ذلك في بيان صحافي للجنة إثر اجتماعها امس بحضور قيادات عليا من الجيش ووزارة الداخلية بشتى القطاعات المعنية ووزارات الإعلام والكهرباء والماء والصحة والأشغال العامة والتربية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية وشركة النقل العام.

وقالت اللجنة إن الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها اللجنة تضمنت الانتشار وفرض السيطرة في المحافظات الست والمناطق المتضررة وانتشار الدوريات لتغطية القطاعات كافة وتطبيق نظام الرسائل النصية القصيرة (اس ام اس) لارسال التحذيرات والتعليمات الارشادية الخاصة بالامطار والسيول للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن الاجتماع تضمن عرض إيجاز عن جهوزية القوات المشاركة بلجنة الدفاع المدني وتناول تداعيات أحوال الطقس في الفترة المقبلة وعمل جولة تفقدية لجسر المنقف وطريق الفحيحيل مقابل قطعة 1 وزيارة مركز الإطفاء العام.

وذكرت اللجنة في التفاصيل أن الجيش الكويتي قام بتزويد وزارة الصحة بتناكر شفط وآليات لمستشفيات الفروانية والعدان والأميري والفروانية في حين استمرت وزارة الداخلية في رفع الحالة والاستعداد واستمرار العمل بغرفة اتخاذ القرار وتفعيل غرف العمليات بالقطاعات الميدانية.

ولفتت في هذا الشأن إلى متابعة الحالة الأمنية والمرورية من خلال نشر الدوريات الأمنية لتنظيم وتسهيل السير على الطرق الرئيسة والدائرية والتقاطعات ومراقبة الإشارات الضوئية ومتابعة إصلاح التقاطعات المتعطلة وتقييم الوضع العام من خلال المعلومات التي ترد من الارصاد الجوية والدفاع المدني والفرق الأمنية ونقلها الى القيادة العليا.

وأشارت لجنة الدفاع المدني بهذا الشأن أيضا إلى المساندة في أعمال الإغاثة بأنواعها حسب الاستطاعة والإنقاذ الفوري وتقديم العون للمواطن والمقيم ومتابعة الارصاد الجوية وجمع المعلومات ونشرها على غرف العمليات الفرعية.

وقالت إنه تم إنشاء مراكز ميدانية متقدمة في المنطقة الشمالية (مخفر شرطة الجهراء الشمالي) والجنوبية (مخفر شرطة الفحيحيل) وتنفيذ الخطة الإعلامية ودحض الاشاعات وتوجيه المواطنين والمقيمين إلى الطرق الآمنة بما يكفل انسيابية حركة المرور وتزويد الاعلام بجميع المعلومات التي تهم المواطن والمقيم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن جهود الحرس الوطني لفتت إلى أنه تم نشر 3 فرق تعزيز خارجية متمركزة في مراكز اطفاء المنقف والفحيحيل والجهراء وإرسال آليات إلى منطقة صباح الأحمد السكنية لمساندة الجهات العاملة وزيادة عدد المضخات المرسلة إلى تلك المنطقة لتعزيز الامكانيات الموجودة.

وحول الإدارة العامة للاطفاء أشارت إلى إسناد جميع القطاعات الميدانية وتلقي بلاغات المواطنين في حين قامت وزارة الإعلام بتفعيل الخطة الإعلامية والبث المباشر (غرفة عمليات الدفاع المدني- غرفة عمليات المرور- غرفة عمليات الادارة العامة المركزية للعمليات- الادارة العامة للاطفاء).

وعن بلدية الكويت أشارت إلى أنها تولت فتح المناهيل المغلقة وأبرزها على طريق الدائري السادس مقابل منطقة أمغرة وإزالة الانقاض ومنها في منطقة سعد العبدالله في حين لفتت وزارة الكهرباء والماء إلى جهوزية فرق طوارئ الكهرباء في جميع المحافظات بالنسبة للمولدات.

وبينت أنه تم توفير 14 مولدا في صبحان و5 مولدات في الجهراء و3 مولدات في منطقة صباح الأحمد و3 مولدات في الفحيحيل ومولدين اثنين في الجهراء ومثلهما في النهضة وبالنسبة لشبكات المياه فإن الفرق الموجودة على استعداد تام في جميع المحافظات وبكامل معداتها في حين فرق الطوارئ جاهزة على مدار الساعة في المحافظات الست.

وعن وزارة الصحة بينت أنه تم تفعيل غرفة عمليات الطوارئ وتخصيص مستوصفات الرعاية الأولية للحالات الطارئة ورفع المخزون الدوائي بالمستشفيات ورفع جهوزية بنك الدم وتوفير 103 سيارات إسعاف و290 فنيا و3 آليات مجهزة بمعدات طبية بالإضافة إلى مستشفيات ميدانية.

وأشارت لجنة الدفاع المدني إلى العديد من الخطوات المتخذة أيضا من بقية الجهات المعنية وتوفير اللوازم والإجراءات اللوجستية لمواكبة الهطولات المطرية الغزيرة.

يذكر أن القيادات العسكرية العليا التي حضرت الاجتماع هي رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق محمد الخضر ووكيل وزارة الداخلية نائب رئيس لجنة الدفاع المدني الفريق عصام النهام ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي والمدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد والوكيل المساعد لشؤون العمليات والوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء جمال الصايغ والمدير العام للادارة العامة للدفاع المدني أمين سر لجنة الدفاع المدني العميد فراج الرسمان.

