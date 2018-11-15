وطن النهار

نفت وزارة الداخلية صحة ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود كسر في جسر التحكم الرابط بين طريق الملك فهد بالدائري الخامس باتجاه منطقة السرة، مؤكدة أن الخبر عار من الصحة ويفتقد المصداقية. وقالت الوزارة في بيان صحافي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني امس إن حركة السير على الجسر منظمة ولا يوجد أي ازدحام أو تكدس مروري.

ودعت الأخوة المواطنين والمقيمين إلى تحري الدقة فيما يتم نشره أو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي والحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والوكيل المساعد لشؤون قطاع المرور بالتكليف اللواء جمال الصايغ أن القطاعات الأمنية بالوزارة جاهزة بالعناصر البشرية والمعدات والآليات لمواجهة أي ظروف طارئة ناجمة عن تقلب حالة الطقس وغزارة الأمطار.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة عقب عقد اللواء الصايغ اجتماعا تنسيقيا ضم القيادات الأمنية الميدانية المعنية لبحث مدى الجهوزية وآليات التنسيق بين جميع القطاعات بوزارة الداخلية استعدادا لموجة الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وأشار اللواء الصايغ إلى وجود ضباط اتصال ومنسقين لتلقي البلاغات ومتابعتها، لافتا إلى وجود فرق عمل طوارئ من جميع الجهات الحكومية تعمل على مدار الساعة.

وشدد على ضرورة توعية المواطنين والمقيمين بإرشادات الأمن والسلامة وضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ (112) في حالة الظروف الطارئة أو طلب المساعدة.

وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي في إطار استعدادات المؤسسة الأمنية للتخفيف من آثار موجة تقلب الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد وبتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح وبمتابعة مباشرة للجهود الميدانية من وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض آلية التعامل مع البلاغات والتنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية المعنية والجهات الحكومية ذات الصلة كما تمت مناقشة خطط الوزارات والإدارات المعنية للتعامل ومعالجة مناطق تجمع مياه الامطار وآليات تصريفها.

