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الحرس الوطني: قدرة مكائن السحب 4000 غالون في الدقيقة الواحدة


أعلن الحرس الوطني وصول فرق الطوارئ الفنية التابعة له إلى موقع المنهول الرئيس في مدينة صباح الأحمد لتركيب ماكينة سحب توربينية بغية المساهمة في منع أي تجمعات لمياه الأمطار المتوقع أن تتعرض لها البلاد.
وقال (الحرس الوطني) عبر حسابه في (تويتر) إن قدرة سحب الماكينة التي تعمل فرق الطوارئ الفنية على تركيبها تبلغ 4000 غالون في الدقيقة الواحدة.
يذكر أن رئيس قسم التنبؤات الملاحية في إدارة الأرصاد الجوية التابعة للادارة العامة للطيران المدني ضرار العلي توقع أن تشهد البلاد اعتبارا من الساعات الأولى من صباح أمس حالة من عدم الاستقرار في الطقس وأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وقال العلي لـ (كونا) إن التوقعات وفقا لخرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية والرادار تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الطقس.
وكان مجلس الوزراء قرر تعطيل كل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة أمس الأربعاء واعتباره يوم راحة كـ «إجراء احترازي حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين». كما أعلن اتحاد مصارف الكويت تعطيل أعمال البنوك امس واعتباره يوم راحة وأعلنت بورصة الكويت تعطيل أعمالها أيضا.


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