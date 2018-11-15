وطن النهار

قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليـة الشيخ خالد الجراح، يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد أحمد الفضلي الذي وافته المنية غرقا في السيول التي خلفتها الأمطار الجمعة الماضية في مدينة صباح الأحمد.

وعقب تقديم واجب العزاء، قام الجراح والصالح بجولة في مدينة مدينة صباح الأحمد، استمعا خلالها لحديث المواطنين حول تداعيات المطر في المدينة وضواحيها، وأكدا حرص الحكومة بكامل أجهزتها على تأمين أرواح وممتلكات المواطنين في أنحاء البلاد، وأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يتابع بنفسه تنفيذ خطط الطوارئ في مختلف القطاعات.

