وطن النهار

قام وزير الصحة د.باسل الصباح بحضور وكيل الوزارة د.مصطفى رضا ووكيل الفنية د.عبدالرحمن المطيري بجولة تفقدية على بعض المستشفيات للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جهوزيتها وتطبيقها لخطط الطوارئ تحسبا لأي طارئ في ظل سوء الأحوال الجوية.

كما زار د.باسل الصباح مركز صباح الأحمد للطوارئ بمدينة صباح الاحمد السكنية ليطلع على جهوزيته واستعداده تحسبا لأي طارئ تزامنا مع سوء الأحوال الجوية.

وأكد الشيخ الدكتور باسل الصباح استعداد وجهوزية كل قطاعات الوزارة لمواجهة أي ظرف طارئ قد ينجم عن تقلبات الطقس أو الأمطار الغزيرة المتوقع أن تهطل على البلاد خلال ساعات.

وقال إنه وجه مديري المناطق الصحية والمستشفيات برفع حالة الاستعداد في المستشفيات والمراكز المتخصصة تحسبا لأي ظرف طارئ.

وأوضح أن وزارة الصحة قامت في شهر مايو الماضي بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية للطوارئ ممثلة في كل قطاعات الوزارة كما قامت بتحديث خطة الطوارئ الخاصة بها.

وأضاف أن خطة الطوارئ المحدثة تتضمن تشكيل الفرق الميدانية وفرق الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الصحية المساندة وتحديد الصلاحيات والإجراءات الخاصة بتفعيل الخطة.

وأفاد بتحديد ضباط الاتصال بموقع الحدث وكذلك في المستشفيات والمراكز المساندة وضابط اتصال دولي لتلقي البلاغات الدولية لافتا إلى أنها في طور تحديث المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستهلكات الطبية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء مقر اللجنة المركزية للتحكم بالطوارئ وتم تجهيزه بكل وسائل التواصل والتكنولوجيا الحديثة وشاشات العرض المتنوعة مبينا أنه يتميز بخاصية البث الحي والمتواصل لموقع الحدث وسيارات الإسعاف والمستشفيات والمراكز الصحية المساندة.

وقال الشيخ باسل الصباح إن جميع المستشفيات والمراكز الصحية المساندة وبنك الدم والمستودعات الطبية والطوارئ الطبية ومركز صباح الاحمد للطوارئ لديها غرف تحكم مزودة بأجهزة تواصل متطورة وحاسب آلي متنقل يعنى بتدوين كل الإجراءات اللازمة مبينا أنها متصلة بضباط الاتصال و شاشات عرض وجهاز لاسلكي بقناة وموجة مفتوحة للجميع.

وكان مجلس الوزراء قرر أمس تعطيل كل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة أمس الاربعاء واعتباره يوم راحة كـ«إجراء احترازي حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين».

