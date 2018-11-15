وطن النهار

نفذت ادارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة خطة تمارين الحوادث الوهمية للمستشفيات الحكومية «اخلاء وايواء» بهدف تدريب العاملين في المستشفيات من اداريين وكوادر طبية على التعامل مع حالات الحوادث والكوارث داخل المستشفى والتنسيق مع ادارة الطوارئ الطبية لاسعاف الحالات الى المستشفيات المساندة والوقوف على مدى جهوزيتها عند وقوع مثل هذه الحوادث.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة د. فواز الرفاعي في تصريح صحافي ان الادارة نفذت خطة التمرين في وحدة العناية المركزة لمستشفى الجهراء وكان التمرين عبارة عن انتشار دخان. في الجناح وقد قام فريق الطوارئ والتدخل السريع بالمستشفى بإخلاء 8 حالات، وتم نقل 4 حالات الى المستشفى المساند عن طريق ادارة الطوارئ الطبية وسيارات الاسعاف وعدد 4 حالات تم ادخالهم نفس المستشفى.

وذكر د. الرفاعي انه تم استخدام مزلجة السلالم لأول مرة في عمليات الاخلاء في المستشفيات الحكومية وذلك لسرعة اخلاء المرضى من الاجنحة وتأمين سلامتهم بطريقة صحيحة.

وأضاف د. الرفاعي ان ادارة الطوارئ الطبية فعلت خطة الحادث الكبير ووزعت ضباط مواقع وضباط اتصال وربط الحدث بموجة لاسلكية موحدة بقسم العمليات في ادارة الطوارئ وان ادارة مستشفى الجهراء فعلت خطة الطوارئ.

وقامت بإخلاء الحالات وتصنيفها كل حسب وضعهم الصحي والتنسيق مع المستشفى المساند لها وتحويل الحالات حسب الاولويات وتوفير الاطباء الميدانيين للعناية بالحالات عند تجمع المصابين قبل النقل.

