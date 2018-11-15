وطن النهار

كشف مدير ادارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة منذر الجلاهمة عن تعامل الادارة مع 109 بلاغات أمس منهم (13) حالة تنفسية، و(2) قلب، و(11) حوادث طرق، و(83) حالات أخرى. واعلن عن اضافة سيارات الامداد والخاصة بالدعم اللوجيستي (سلندرات الأوكسجين والنقالات وخيام العيادات الميدانية وثلاجات الأدوية الميدانية) وذلك لضمان استمرار تقديم المساعدة اللازمة في المواقع من خلال تفعيل خطة الطوارئ تحسبا للأحوال الجوية غير المستقرة.

واشار الى اضافة «بقيات» لسرعة الوصول الى مكان البلاغ، مبينا أن هذه الخدمة متوافرة في مناطق صباح الأحمد والفحيحيل وأم الهيمان شمالا، وسعد العبدالله وجابر الأحمد جنوبا.