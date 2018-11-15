وطن النهار

اعتمدت وزارة الصحة أول من أمس الثلاثاء 29 مركزا صحيا للعمل بنظام الخفارة في جميع مناطق البلاد نظرا إلى تقلبات الطقس والأمطار الغزيرة المتوقع هطولها على البلاد خلال الساعات المقبلة.

من جانب آخر، اعلنت مدير ادارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة د.ريم الرضوان عن استمرار بنك الدم المركزي في استقبال التبرع بالدم في مقر البنك في منطقة الجابرية ابتداء من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً، و فرع مستشفى العدان من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 6 مساء، وفرع مركز العبد الرزاق مستشفى الصدري ابتداء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، وذلك تفعيلا لقرار مجلس الوزراء بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية نظراً لسوء الأحوال الجوية. وذكرت الرضوان ان هناك طلباً متزايداً في الفترة الحالية على الفصائل السالبة، داعية كل ما يحمل فصيلة دم سالبة بالمبادرة للتبرع لابقاء مخزون دم كافٍ لجميع المرضى و المحتاجين.

