وطن النهار

أكدت وزارة الأشغال امس أن جميع آلياتها جاهزة ومنتشرة بجميع مناطق الكويت تحسبا لأي طارئ إثر تقلبات الطقس والهطولات المطرية المتوقعة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحافي: إن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي يتابع سير الأعمال شخصيا وبحضور قيادات الوزارة مضيفة ان جميع آليات الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الدفاع والحرس الوطني على أهبة الاستعداد تحسبا للطوارئ وللأمطار والسيول المتوقعة.

من جهته، أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أمس أن نفق المنقف يعمل حاليا لكن سيتم إغلاقه في إجراء احترازي واعتباره بمثابة خزان في حال هطول أمطار غزيرة ووصول كميتها إلى أكثر من 30 مليمترا وذلك بهدف عدم وصول مياه الأمطار إلى المنازل المحيطة بالنفق.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية امس لمناقشة طلب نيابي حول تداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد خلال الأيام القليلة الماضية وخطط الجهات الحكومية لمواجهة الأمطار المتوقع هطولها اليوم الخميس وغد الجمعة.

وقال الوزير الرومي «لدينا الآن مكائن ضخ كبيرة وباستطاعتنا تفريغ النفق.. وفي حال هطول أمطار شديدة الغزارة وحدوث مد أعلى ولا يوجد تصريف لمياه تلك الأمطار ورغم وجود قوة سحب المياه من المضخات فإن مجارير الأمطار من الممكن ألا تتحمل كمية الأمطار وقد تطفح المنازل القريبة منها لا سمح الله».وتابع «لذلك إذا ارتفعت الكمية فسيتم تحويل نفق المنقف إلى شبه خزان وذلك حماية لأرواح المواطنين والمقيمين والذين هم أغلى وأهم من كل شيء».

وأكد الوزير الرومي أن جميع الجهات الحكومية على أهبة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم استقرار الطقس وهطول أمطار غزيرة على البلاد امس واليوم وغد كما توقعت الإدارة العامة للأرصاد الجوية.

وأشار إلى أن «وزارة الدفاع قامت بالكشف عن مناطق البلاد المتضررة جراء الأمطار وعمل سواتر لمنع وصول مياه الأمطار إلى المناطق السكنية».

وذكر أن «الحرس الوطني أحضر آلياته إلى مدينة صباح الأحمد السكنية وقام بتركيب مضخات إضافية على مجرور مياه الأمطار الجنوبي الواصل إلى مدينة صباح الأحمد بغية سحب أكبر كمية من مياه الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها في الأيام الثلاثة المقبلة» مشيرا إلى أن ضباط وجنود الحرس الوطني يقومون بعملهم على مدى 24 ساعة.

وطلب الوزير الرومي من الجميع تركيز الجهود حاليا في التعامل مع الوضع الراهن إذ من المتوقع أن تشهد البلاد هطول أمطار غزيرة خلال الفترة المقبلة وذلك بهدف تجاوز تلك الظروف، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الظروف «لا تعني أننا لن نحقق بما حصل..وسنقوم بمحاسبة المقصرين».وأضاف أن «التحقيق جار من لجنة محايدة وسنبلغ مجلس الأمة بنتائج تحقيق هذه اللجنة والإجراءات التي ستقوم بها بكل شفافية».

