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البلدية: تأجيل موسم التخييم إلى الأحد المقبل بسبب الأمطار


أعلنت بلدية الكويت أمس تأجيل فتح باب الترخيص والحجز الإلكتروني للمخيمات الربيعية الذي كان مقررا اليوم إلى يوم الأحد المقبل الموافق 18 نوفمبر الحالي وذلك لسوء الأحوال الجوية.
ودعا نائب المدير العام لشؤون بلديتي الفروانية والجهراء ورئيس لجنة المخيمات الربيعية فهد الشتيلي في بيان صحافي أصحاب المخيمات إلى معاينة موقع المخيم على الطبيعة للتأكد من خلوه من أي معوقات قبل القيام بإجراءات الترخيص.
وقال الشتيلي ان البلدية حددت 18 موقعا بمساحة 616 كيلو مترا مربعا موزعة في شمال وغرب وجنوب البلاد عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مبينا ان اصحاب طلبات الترخيص يمكنهم تعبئة الطلب ودفع الرسوم والتأمين للحصول على ترخيص المخيم عبر الموقع الالكتروني.


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