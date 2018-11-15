وطن النهار

باشر محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أمس الاشراف الشخصي المباشر على عمليات فريق عمل لجنة طوارئ المحافظة التي تضم الجهات المختصة العاملة في نطاق المحافظة وتستمر على مدى ثلاثة أيام لمتابعة تداعيات التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حالياً.

وقام الخالد بجولة ميدانية على عدد من المناطق صباح أمس تفقد خلالها الاستعدادات اللازمة للتعامل مع الأمطار ومتابعة فرق العمل المختلفة للوقوف على جهوزيتها.

ونوه ببروز المعدن الاصيل وما جُبل عليه اهل الكويت الاوفياء من كريم الخصال، خلال الجولة التفقدية والذي جسده قدوم المواطن الكريم سعد السبيعي للتحية وتقديم واجب الضيافة التقليدية لاخوانه رجال الدفاع والحرس الوطني والداخلية والاشغال والبلدية والصحة وغيرهم من العاملين في فرق الطوارئ، والشد على ايديهم ومؤازرتهم في اداء مهامهم الاستثنائية.

وقال الخالد إن المحافظة تفاعلت مع الأحداث منذ اللحظات الأولى واتخذت العديد من الإجراءات وأجرت اتصالات ونسقت مع لجان الأجهزة الخدمية والإدارية بالمحافظة في هذا الشأن، كان آخرها التنسيق بشأن مراكز الإيواء مع قطاع تنمية المجتمع بوزارة الشؤون خلال الايام الماضية، كما صاغت العديد من الرسائل التوعوية الارشادية للمواطنين والمقيمين عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي قدمت خلالها النصح والتوجيه للتعامل مع الطوارئ، وخصصت خطاً ساخناً عبر عدد من ارقام الهواتف لتلقي اي استفسارات أو شكاوى على مدار الساعة.

واضاف المحافظ ان الفريق التطوعي لمحافظة الأحمدي استعد جيداً لتقديم المساعدة والعون والتواجد الميداني جنباً الى جنب مع الفرق التطوعية الأخرى العاملة في مناطق المحافظة.

وشدد محافظ الأحمدي على ضرورة عدم الالتفات الى الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تروج لها حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة تجنباً لنشر المعلومات الخطأ بين المواطنين والمقيمين.

