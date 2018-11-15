وطن النهار

أعلنت اللجنة المشرفة على قرية صباح الأحمد التراثية عن إيقاف تسجيل المشاركين في مسابقات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي بمقره في منطقة صبحان بديوانية شعراء النبط يومي الأربعاء والخميس على التوالي وذلك جراء الأحوال الجوية الممطرة، وما تمر به البلاد من تقلبات في الطقس الجوي.

قال رئيس لجنة المسابقات في المهرجان الشيخ فهد صباح الناصر الصباح في تصريح صحافي انه تزامنا مع العطل الرسمية خلال نهاية الأسبوع الحالي بسبب أحوال الطقس الممطرة، وتفاديا لأي خطورة على المشاركين، أرتأينا إيقاف عملية التسجيل حتى تحسن الحالة الجوية تماما خلال الفترة المقبلة.

وأشار الناصر إلى أن عملية استئناف تسجيل المشاركين في المهرجان مرتبطة بتحسن الطقس الممطر، ومن المقرر أن تكون بدءاً من يوم غدٍ الجمعة كالمعتاد في المقر ذاته بديوانية شعراء النبط في منطقة صبحان، وذلك خلال الفترة المسائية بدءاً من الساعة الرابعة عصرا إلى الثامنة مساء، داعيا كل من يود المشاركة في جميع مسابقات المهرجان من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون إلى المسارعة في التسجيل قبيل إغلاقه في العشرين من الشهر الحالي.

